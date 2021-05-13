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Динамо Заря: во сколько и где смотреть финал Кубка Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша
13 мая, 08:46
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Главный поединок Кубка Украины между Динамо и Зарей покажут на ТВ и в интернете. Киевляне попытаются завоевать все трофеи в сезоне, а у Зари есть шанс выиграть Кубок впервые в истории
/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня киевское Динамо и Луганская Заря встретятся в финале Кубка Украины. Матч пройдет в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича и начнется в 19:00. Трансляция Динамо – Заря уже доступна на нашем сайте, также поединок можно будет смотреть на ТВ и в интернете.

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Где смотреть финал Кубка Украины Динамо – Заря:

  • Футбол 1, live
  • OLL.TV (в подписке)
  • UA:Первый, live
  • Футбол 2, пятница, 08:55 (повтор)
  • Футбол 1, пятница, 16:55 (повтор)
  • Футбол 2, пятница, 21:25 (повтор)
  • Футбол 1, суббота, 10:45 (повтор)
  • Футбол 2, суббота, 16:55 (повтор)
  • Футбол 1, воскресенье, 13:05 (повтор)
  • Футбол 2, воскресенье, 19:15 (повтор)

Динамо сыграет в финале Кубка Украины в 18-й раз в истории. При этом, 12 попыток киевлян были успешными. Сегодня Динамо может пополнить коллекцию трофеев и догнать по количеству побед в турнире Шахтер.

А вот Заря лишь во второй раз в истории дошла до финала национального Кубка. Первая попытка завладеть национальным трофеем оказалась неудачной. Возможно, повезет сегодня.

Тем не менее, букмекеры так не считают. Аналитики отдают предпочтение Динамо: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу в основное время – 1.72, на ничью – 3.80, на победу Зари – 4.80. Коэффициенты на победу в дополнительное время следующие: на Динамо – 8.60, на Зарю – 13.5. При серии пенальти шансы команд равны.

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Ранее мы писали, что перед финалом Кубка Динамо – Заря проблемы с полем . На газоне тернопольского стадиона имени Шухевича из-за червяков образовалось много кочек.

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1.
Динамо
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59:15
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Шахтер
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51:19
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3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
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