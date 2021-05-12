Багато черв'яків! Перед фіналом Кубка Динамо – Зоря проблеми з полем

На газоні тернопільського стадіону імені Шухевича напередодні вирішального поєдинку кубкового розіграшу через черв'яків утворилося багато купин

/ Фото: Wikipedia

Перед фінальним матчем Кубка України Динамо – Зоря, який почнеться в четвер, 13 травня, о 19:00 на стадіоні імені Шухевича в Тернополі, виникли певні проблеми з газоном.

"Поле хороше, щільне, травостій міцний. Але дуже багато купин, тому що в грунті багато черв'яків. Тому поле буде вирівняно, ми вже почали цю роботу", – розповів в ефірі Футбол NEWS агроном Динамо Анатолій Колоша

"Зараз хлопці внесуть комплексні добрива, щоб поле оживити – і був красивіший колір. Потім знову його пострижемо, зроблять розмітку", – додав Колоша

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Нагадаємо, у стадіона імені Шухевича могли забрати фінал Кубка України. В УАФ були незадоволені організацією попереднього матчу змагань на цій арені, коли на трибуни було допущено значно більше уболівальників, ніж було дозволено.

Однак у підсумку арена в Тернополі зберегла право прийняти фінал Кубка.

Як ми писали раніше, на фінал Кубка України пустять 3000 уболівальників, що становить 20 відсотків від місткості арени в Тернополі.

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