Динамо – Зоря: прогноз від володаря першого Кубка України

Юрій Сак, який 1992-го виграв перший кубковий розіграш незалежної України, очікує в сьогоднішньому фіналі на три забиті м'ячі і перемогу киян

Динамо vs Зоря, Забарний vs Гладкий / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Володар першого в історії Кубка незалежної України Юрій Сак, котрий у складі Чорноморця виграв цей турнір в 1992 році, дав свій прогноз на фінал Кубка-2021. Нагадаємо, він відбудеться сьогодні в Тернополі. Початок – о 19:00. Дивитися Динамо Зоря онлайн можна в трансляції на нашому сайті.

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"Поставлю на перемогу Динамо в основний час – 2:1", – заявив 54-річний Юрій Сак, нині асистент головного тренера команди Гірник-Спорт з Горішніх Плавнів, якого цитує Команда №1

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Футболісти луганської команди розуміють, що можна на рівних протистояти Динамо. У колективу Віктора Скрипника симпатична атака, технічні гравці середини поля, вони можуть віддати гостру передачу або завершити старання партнерів. Але Зорі непросто буде знайти шпарину в захисті супротивника. Динамо нині солідно діє в обороні", – зауважив Юрій Сак

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Віктор Скрипник / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

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За словами Сака, тягар відповідальності буде однаковою мірою тяжіти над Динамо і Зорею. Тому що...

"Луческу може стати першим тренером, який приведе дві різні команди до перемоги в Кубку України. А Зоря близька до того, щоб виграти свій перший трофей за часів незалежності України", – каже експерт

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