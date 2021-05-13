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Динамо – Заря: прогноз от обладателя первого Кубка Украины

Олег Люлька Олег Люлька
13 мая, 12:18
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Юрий Сак, в 1992-м выигравший первый кубковый розыгрыш независимой Украины, ожидает в сегодняшнем финале три забитых мяча и победу киевлян
Динамо vs Заря
Динамо vs Заря / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Обладатель первого в истории Кубка независимой Украины Юрий Сак, в составе Черноморца выигравший этот турнир в 1992 году, дал свой прогноз на финал Кубка-2021. Напомним, он состоится сегодня в Тернополе. Начало – в 19:00. Смотреть Динамо Заря онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

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"Поставлю на победу Динамо в основное время – 2:1", – заявил 54-летний Юрий Сак, ныне ассистент главного тренера команды Горняк-Спорт из Горишних Плавней, которого цитирует Команда №1

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Футболисты луганской команды понимают, что можно на равных противостоять Динамо. У коллектива Виктор Скрипника симпатичная атака, техничные игроки середины поля, они могут отдать острую передачу или завершить старания партнеров. Но Заре непросто будет найти брешь в защите противника. Динамо сейчас солидно смотрится в обороне", – отметил Юрий Сак

Мирча Луческу
Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Виктор Скрипник
Виктор Скрипник / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

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По словам Сака, груз ответственности будет в одинаковой степени довлеть над Динамо и Зарей. Потому что...

"Луческу может стать первым тренером, который приведет две разные команды к победе в Кубке Украины. А Заря близка к тому, чтобы выиграть свой первый трофей за время независимости Украины", – отмечает эксперт

Смотрите, как Динамо перед Зарей разгромило в УПЛ Колос 3:0

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