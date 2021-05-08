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На финал Кубка Украины пустят 3000 болельщиков

8 мая, 20:29

Олег Люлька Олег Люлька

На поединке киевского Динамо и луганской Зари 13 мая трибуны тернопольского стадиона имени Романа Шухевича разрешили заполнить на 20 процентов

/ Фото: Wikipedia

Оперативный штаб Тернополя принял решение по количеству зрителей на финале Кубка Украины, в котором 13 мая на местном стадионе имени Романа Шухевича сыграют Динамо и Заря.

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Трибуны тернопольского стадиона разрешено заполнить на 20 процентов от вместительности – следовательно, на матче ожидается 3030 болельщиков.

От данного количества выделены билеты в равной мере для болельщиков Динамо и Зари, сообщает официальный сайт УАФ.

Напомним, у стадиона имени Шухевича могли забрать финал Кубка Украины. В УАФ были недовольны организацией предыдущего матча соревнований на этой арене, когда на трибуны было допущено куда больше положенного числа болельщиков.

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Однако в итоге арена в Тернополе сохранила право принять финал Кубка.

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Динамо vs Заря

Динамо vs Заря / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее мы писали, что букмекеры дают Динамо 67% на выигрыш Кубка,а наиболее вероятным счетом называют победу команды Мирчи Луческу над Зарей 1:0.

Смотрите, как Динамо выиграло финал Кубка-2020

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