На фінал Кубка України пустять 3000 уболівальників

На поєдинку київського Динамо і луганської Зорі 13 травня трибуни тернопільського стадіону імені Романа Шухевича дозволили заповнити на 20 відсотків

/ Фото: Wikipedia

Оперативний штаб Тернополя ухвалив рішення щодо кількості глядачів на фіналі Кубка України, в якому 13 травня на місцевому стадіоні імені Романа Шухевича зіграють Динамо і Зоря.

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Трибуни тернопільського стадіону дозволено заповнити на 20 відсотків від місткості – отже, на матчі очікується 3030 уболівальників.

Від цієї кількості виділені квитки в рівній мірі для уболівальників Динамо і Зорі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, у стадіону імені Шухевича могли забрати фінал Кубка України. В УАФ були незадоволені організацією попереднього матчу змагань на цій арені, коли на трибуни було допущено значно більше людей, ніж було дозволено.

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Однак у підсумку арена в Тернополі зберегла право прийняти фінал Кубка.

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Динамо vs Зоря, Забарний vs Гладкий / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Раніше ми писали, що букмекери дають Динамо 67% на виграш Кубка, а найбільш вірогідним рахунком називають перемогу команди Мірчі Луческу над Зорею 1:0.

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