"Динамо" виграло 3:0 і вийшло в чвертьфінал Ліги Європи: огляд неймовірного матчу

"Динамо" із Загреба обіграло англійський "Тоттенгем" з рахунком 2:0 в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи і вийшло в чвертьфінал турніру. Після поразки 0:2 в першому матчі, здавалося, у хорватів не залишалося шансів на продовження боротьби в єврокубках, але домашні стіни допомогли їм створити сенсацію.

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Загребці забили два м'ячі в основний час, а потім ще раз відзначилися в додатковий час, відправивши команду Жозе Моурінью дивитися за матчами Ліги Європи по телевізору. Героєм зустрічі став 28-річний півзахисник Мирослав Оршіч, який оформив хет-трик.

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"Динамо" Загреб – "Тоттенхем" – 3:0

Голи: Оршіч (62, 82, 106)

"Динамо" Загреб: Ліваковіч, Теофіль-Катрін, Рістовскі (Стоянович, 90), Лаурітсен, Іван Франжич (Леовац, 81), Адемі (Періч, 118), Якіч (Атьємвен, 75), Іванушец, Маєр (Гаврановіч, 81), Оршіч, Петкович (Мишич, 90).

"Тоттенхем": Льоріс, Девіс (Регілон, 90), Орье (Бергвейн, 108), Санчес, Дайер, Сіссоко, Уінкс (Ндомбеле, 68), Ламела (Бейл, 60), Аллі (Ло Чельсо, 68), Лукас Моура (Вінісіус, 85 ), Кейн.

Попередження: Ламела (22), Якіч (32), Лаурітсен (79), Стоянович (92).

Нагадаємо, що сьогодні "Шахтар" поступився "Ромі" і покинув Лігу Європи. Відео голів та огляд матчу "Шахтар" – "Рома" – 1:2є на нашому сайті.

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