Динамо – Люцерн: пряма відеотрансляція останнього матчу в Швейцарії

На зборах київського Динамо в Швейцарії 7 липня пройде товариський матч з місцевим клубом Люцерн. Початок поєдинку о 17:00. Дивіться пряму трансляцію

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні київське Динамо проводить свій четвертий і заключний контрольний матч на першому тренувальному зборі в Швейцарії. Суперником "біло-синіх" є місцевий клуб Люцерн з однойменного міста. Зустріч відбувається на стадіоні Swissporarena. Початок – 17:00. Раніше Динамо на зборах розгромило любителів з Франції.

Дивіться пряму трансляцію матчу Динамо і Люцерна

Вранці в день гри динамівці прогулялися вулицями Люцерна, а після обіду відбулося теоретичне заняття.

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Мірча Луческу випустив на сьогоднішню гру наступний склад: Бойко – Кравченко, Шабанов, Сирота, Сідклей – Андріевский, Шепелев, Буяльський, де Пена, Родрігес – Супряга.

Тренування Динамо на зборах / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Відзначимо, що минулий сезон Люцерн завершив на 5-му місці швейцарської Суперліги. Відставання від чемпіона Янг Бойз склало 38 очок. До того ж "Леви" вийшов у фінал Кубка Швейцарії, в якому обіграли Санкт-Галлен 3:1. Це перший трофей для Люцерна за останні 29 років і путівка в третій раунд кваліфікації Ліги конференцій.

До речі, раніше ми писали, що Луческу в Динамо замінить син Разван.