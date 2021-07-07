7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Динамо – Люцерн: пряма відеотрансляція останнього матчу в Швейцарії

Олена Павлова Олена Павлова
7 липня, 17:08
Копіювати лінк
На зборах київського Динамо в Швейцарії 7 липня пройде товариський матч з місцевим клубом Люцерн. Початок поєдинку о 17:00. Дивіться пряму трансляцію
/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні київське Динамо проводить свій четвертий і заключний контрольний матч на першому тренувальному зборі в Швейцарії. Суперником "біло-синіх" є місцевий клуб Люцерн з однойменного міста. Зустріч відбувається на стадіоні Swissporarena. Початок – 17:00. Раніше Динамо на зборах розгромило любителів з Франції.

Дивіться пряму трансляцію матчу Динамо і Люцерна

Вранці в день гри динамівці прогулялися вулицями Люцерна, а після обіду відбулося теоретичне заняття.

Читайте також: Прем'єр-ліга підтвердила перенесення матчу Шахтар – Динамо за Суперкубок України

Мірча Луческу випустив на сьогоднішню гру наступний склад: Бойко – Кравченко, Шабанов, Сирота, Сідклей – Андріевский, Шепелев, Буяльський, де Пена, Родрігес – Супряга.

Тренування Динамо на зборах
Тренування Динамо на зборах / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Відзначимо, що минулий сезон Люцерн завершив на 5-му місці швейцарської Суперліги. Відставання від чемпіона Янг Бойз склало 38 очок. До того ж "Леви" вийшов у фінал Кубка Швейцарії, в якому обіграли Санкт-Галлен 3:1. Це перший трофей для Люцерна за останні 29 років і путівка в третій раунд кваліфікації Ліги конференцій.

До речі, раніше ми писали, що Луческу в Динамо замінить син Разван.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Останні новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти