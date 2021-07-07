7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Динамо – Люцерн: прямая видеотрансляция последнего матча в Швейцарии

Елена Павлова Елена Павлова
7 июля, 17:08
Копировать ссылку
На сборах киевского Динамо в Швейцарии 7 июля пройдет товарищеский матч с местным клубом Люцерн. Начало поединка в 17:00. Смотрите прямую трансляцию
/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня киевское Динамо проводит свой четвертый и заключительный контрольный матч на первом тренировочном сборе в Швейцарии. Соперником "бело-синих" является местный клуб Люцерн из одноименного города. Встреча проходит на стадионе Swissporarena. Начало – 17:00. Ранее Динамо на сборах разгромило любителей из Франции.

Смотрите прямую трансляцию матча Динамо и Люцерна

Утром в день игры динамовцы прогулялись по улицам Люцерна, а после обеда состоялось теоретическое занятие.

Читайте также: Премьер-лига подтвердила перенос матча Шахтер – Динамо за Суперкубок Украины

Мирча Луческу выпустил на сегодняшнюю игру следующий состав: Бойко – Кравченко, Шабанов, Сирота, Сидклей -–Андриевский, Шепелев, Буяльский, де Пена, Родригес – Супряга.

Тренировка Динамо на сборах
Тренировка Динамо на сборах / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Отметим, что прошлый сезон Люцерн завершил на 5-м месте швейцарской Суперлиги. Отставание от чемпиона Янг Бойз составило 38 очков. К тому же "Львы" вышел в финал Кубка Швейцарии, в котором обыграли Санкт-Галлен 3:1. Это первый трофей для Люцерна за последние 29 лет и путевка в третий раунд квалификации Лиги конференций.

Кстати, ранее мы писали, что Луческу в Динамо заменит сын Разван.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной Италии

72 300 м
Кто он?
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 7 июля
22:00
Смотри на: Трансляция
Смотреть все матчи
Последние новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять