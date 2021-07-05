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Луческу в Динамо замінить син Разван: одкровення з Румунії

Олег Люлька Олег Люлька
5 липня, 13:39
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Колишній півзахисник київської команди Тіберіу Гіаоне розповів румунським медіа, що наступником Мірчі Луческу на посту головного тренера киян може стати Луческу-молодший

У перспективі 75-річного Мірчу Луческу на посту головного тренера київського Динамо міг би замінити його 52-річний син Разван, який нині очолює грецький ПАОК. Таку думку висловив румунський футболіст Тіберіу Гіоане, який виступав за киян з 2001 по 2011 рік.

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"Я очікував, що Мірчу Луческу підпише київське Динамо. Як він завоював титули з бухарестськими Динамо і Рапідом, потім з Галатасараєм і Бешикташем, так це і сталося в Україні. З першого разу взяв все з київським Динамо, з молодою командою! Плюс вихід до групи Ліги чемпіонів", – наводить слова Гіоане Fanatik.ro

"Радикальних уболівальників Динамо, що кидають виклик Луческу, мало. Вони ніколи не зміняться, навіть якщо Мірча пробуде в Києві 10 років. Вони – окремо, команда – окремо. Я сподіваюся, що Мірча пробуде в Динамо ще кілька років, а потім до Києва приїде Разван і створить там династію Луческу", – додав Тіберіу Гіоане

Тренер киян Мірча Луческу
Тренер киян Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, недавно керівництво Динамо продовжило контракт з Мірчею Луческу, розрахований до літа 2022 року, ще на рік – до літа 2023-го.

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