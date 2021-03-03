Русский
$ 27,93
33,6
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Навіть голодні "вовки" не зупинили "Манчестер Сіті", хоча терпіли 80 хвилин

3 березня, 00:19

Олена Павлова Олена Павлова

Українець Зінченко так і не вийшов на поле у 27 турі

Гроза англійських грандів "Вулвергемптон" був близький до того, щоб зупинити лідера Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" в 27 турі. Незважаючи на важкий початок, "вовки" зуміли зрівняти рахунок і до 80-ї хвилини стримували атаки "городян". Однак дещо не дотерпіли, а потім і зовсім посипалися – 1:4. Раніше "Манчестер Сіті" вразив трюк українця.

Реклама

"Манчестер Сіті" – "Вулверхемптон"

"Манчестер Сіті" – "Вулверхемптон" / Фото: Reuters

Вже на 15-й хвилині Дендонкер ускладнив завдання "Вулвергемптона", коли переправив м'яч у власні ворота після передачі від Родрі. Гравець "вовків" намагався перехопити снаряд, який летів в Мареза, але сам помилився. За хвилину до перерви рахунок подвоїв Емерік Ляпорт, але судді цей м'яч не зарахували, побачивши офсайд у захисника "городян".

Читайте також: "Особливий" знову в прольоті: Гвардіола побив "вічний" рекорд Моурінью

Реклама

На 61-й хвилині штрафний удар заробили футболісти "Вулвергемптона" і скористалися ним сповна, коли Коді з відскоком від газону пробив Едерсона – 1:1. Однак втримати нічию гості не змогли. Жезус на 80-й хвилині все-таки дотиснув "вовків", які після цього і посипалися, не втримавши все того ж Мареза і Жезуса – 1:4.

Габріел Жезус

Габріел Жезус / Фото: Reuters

В тренді
"Шахтар" і "Динамо" йдуть далі! Результати 1/16 Ліги Європи

Український захисник "МанСіті" Олександр Зінченко не потрапив до основного складу і на заміну теж не вийшов. Раніше повідомлялося, що "Манчестер Сіті" знайшов заміну для Зінченко в команді Малиновського.

Тепер "Сіті" випереджає "Манчестер Юнайтед" вже на 15 очок і ще на крок ближче до титулу. Хоча у "МЮ" ще гра в запасі. "Вулвергемптон" – 12-й.

Реклама

Дивіться, як "МанСіті" грав в Лізі чемпіонів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

чемпіонат Англії Манчестер Сіті Вулверхемптон Ріяд Марез
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналу
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналуФутбол
"Я сама себе хочу!" Ірина Морозюк стягнула штани перед фоловерамиФутбол
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"ЧУ з футболу
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесією
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесієюФутбол
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туру
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туруЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти