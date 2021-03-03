Навіть голодні "вовки" не зупинили "Манчестер Сіті", хоча терпіли 80 хвилин

Українець Зінченко так і не вийшов на поле у 27 турі

Гроза англійських грандів "Вулвергемптон" був близький до того, щоб зупинити лідера Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" в 27 турі. Незважаючи на важкий початок, "вовки" зуміли зрівняти рахунок і до 80-ї хвилини стримували атаки "городян". Однак дещо не дотерпіли, а потім і зовсім посипалися – 1:4. Раніше "Манчестер Сіті" вразив трюк українця.

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"Манчестер Сіті" – "Вулверхемптон" / Фото: Reuters

Вже на 15-й хвилині Дендонкер ускладнив завдання "Вулвергемптона", коли переправив м'яч у власні ворота після передачі від Родрі. Гравець "вовків" намагався перехопити снаряд, який летів в Мареза, але сам помилився. За хвилину до перерви рахунок подвоїв Емерік Ляпорт, але судді цей м'яч не зарахували, побачивши офсайд у захисника "городян".

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На 61-й хвилині штрафний удар заробили футболісти "Вулвергемптона" і скористалися ним сповна, коли Коді з відскоком від газону пробив Едерсона – 1:1. Однак втримати нічию гості не змогли. Жезус на 80-й хвилині все-таки дотиснув "вовків", які після цього і посипалися, не втримавши все того ж Мареза і Жезуса – 1:4.

Габріел Жезус / Фото: Reuters В тренді "Шахтар" і "Динамо" йдуть далі! Результати 1/16 Ліги Європи

Український захисник "МанСіті" Олександр Зінченко не потрапив до основного складу і на заміну теж не вийшов. Раніше повідомлялося, що "Манчестер Сіті" знайшов заміну для Зінченко в команді Малиновського.

Тепер "Сіті" випереджає "Манчестер Юнайтед" вже на 15 очок і ще на крок ближче до титулу. Хоча у "МЮ" ще гра в запасі. "Вулвергемптон" – 12-й.

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Дивіться, як "МанСіті" грав в Лізі чемпіонів

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