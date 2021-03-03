Даже голодные "волки" не остановили "Манчестер Сити", хотя терпели 80 минут

Украинец Зинченко так и не вышел на поле в 27 туре

Гроза английских грандов "Вулверхэмптон" был близок к тому, чтобы остановить лидера Премьер-лиги "Манчестер Сити" в 27 туре. Несмотря на тяжелое начало, "волки" сумели сравнять счет и до 80-й минуты сдерживали атаки "горожан". Однако немного не дотерпели, а потом и вовсе посыпались – 1:4. Ранее "Манчестер Сити" поразил трюк украинца.

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"Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон" / Фото: Reuters

Уже на 15-й минуте Дендонкер усложнил задачу "Вулверхэмптона", когда переправил мяч в собственные ворота после передачи от Родри. Игрок "волков" пытался перехватить снаряд, летевший в Мареза, но сам ошибся. За минуту до перерыва счет удвоил Ляпорт, но судьи этот гол не засчитали, увидев офсайд у защитника "горожан".

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На 61-й минуте штрафной удар заработали футболисты "Вулверхэмптона" и воспользовались им сполна, когда Коди с отскоком от газона пробил Эдерсона – 1:1. Однако удержать ничью гости не смогли. Жезус на 80-й минуте все-таки дожал "волков", который после этого и посыпались, не удержав все того же Мареза и Жезуса.

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Украинский защитник "МанСити" Александр Зинченко не попал в основной состав и на замену тоже не вышел. Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" нашел замену для Зинченко в команде Малиновского.

Теперь "Сити" опережает "Манчестер Юнайтед" уже на 15 очков и еще на шаг ближе к титулу. Хотя у "МЮ" еще игра в запасе. "Вулверхэмптон" – 12-й.

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