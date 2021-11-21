"Що за тактика така – 1 – 10?": Сабо різко висловився про тренера Руху

Поєдинок пройшов у Києві на НСК Олімпійський та завершився перемогою Шахтаря з рахунком 2:0. Донецька команда лише наприкінці матчу зуміла схилити ваги на свою користь.
Відомий експерт та екс-тренер збірної України Йожеф Сабо після матчу жорстко розкритикував головного тренера Руху Леоніда Кучука за обрану тактику на матч проти Шахтаря.
"Мені соромно за такий футбол. Мені як заслуженому тренеру... Я був на двох чемпіонатах світу, і хочеться запитати у Кучука: що це за футбол, йому не соромно? Що за тактика така – 1 – 10? Нова тактика така.
Не думаю, що глядачі отримали насолоду, адже це не футбол. Як це називається", – сказав Сабо в ефірі телеканалу Футбол 1.
Шахтар наздогнав по очках Динамо, але кияни лідирують в УПЛ завдяки найкращій різниці м'ячів – "плюс 33" проти "плюс 32" у донеччан. У обох команд по 38 очок.
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Рух займає 10-те місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 13 очок.
ОГЛЯД МАТЧУ