Хто стане зимовим чемпіоном – Шахтар чи Динамо? Розклад та результати 15-го туру

Поки що між командами рівність очок, тому "гірникам" і динамівцям потрібно якнайбільше забивати голів у цьому турі
Гранди влаштували битву за чемпіонство / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Українська футбольна Прем'єр-ліга підійшла до екватора. З п'ятниці до понеділка пройдуть поєдинки 15-го туру. Тут і визначиться, хто стане зимовим чемпіоном – Шахтар чи Динамо.
У команд рівність у турнірній таблиці і якщо вони однаково завершать свої матчі, доведеться рахувати різницю м'ячів.
П'ятниця, 19 листопада
19:30. Чорноморець – Динамо
ТБ: Футбол 1
Онлайн трансляція
Букмекери: 20.00 – 8.80 – 1.13
Субота, 20 листопада
14.00. Львів – Зоря
ТБ: Футбол 2
Букмекери: 5.60 – 4.30 – 1.55
17:00. Шахтар – Рух
ТБ: Футбол 2
Букмекери: 1.12 – 8.50 – 25.00
19:30. Дніпро-1 – Олександрія
ТБ: УНІАН
Букмекери: 1.91 – 3.40 – 4.20
Неділя, 21 листопада
14.00. Минай – Інгулець
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 2.95 – 3.10 – 2.55
17:00. Ворскла – Маріуполь
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 1.48 – 4.40 – 6.70
19:30. Десна – Колос
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 2.20 – 3.25 – 3.45
Понеділок, 22 листопада
19:30. Верес – Металіст 1925
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 2.30 – 3.40 – 3.10
1
14
11
2
1
38
8
30
35
Забиті
38
Пропущені
8
Різниця
30
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
Н
2
14
11
2
1
35
7
28
35
Забиті
35
Пропущені
7
Різниця
28
Результати останніх матчів:
П
В
В
В
Н
3
14
9
2
3
33
16
17
29
Забиті
33
Пропущені
16
Різниця
17
Результати останніх матчів:
В
В
В
П
В
4
14
8
4
2
23
11
12
28
Забиті
23
Пропущені
11
Різниця
12
Результати останніх матчів:
В
Н
П
В
В
5
14
9
1
4
21
14
7
28
Забиті
21
Пропущені
14
Різниця
7
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
6
14
6
5
3
14
10
4
23
Забиті
14
Пропущені
10
Різниця
4
Результати останніх матчів:
В
Н
Н
П
Н
7
14
6
3
5
17
21
-4
21
Забиті
17
Пропущені
21
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
В
П
Н
Н
П
8
14
5
4
5
12
15
-3
19
Забиті
12
Пропущені
15
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
Н
В
В
Н
9
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забиті
16
Пропущені
22
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
В
В
В
10
13
3
4
6
13
18
-5
13
Забиті
13
Пропущені
18
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
П
Н
Н
В
П
11
13
3
2
8
8
21
-13
11
Забиті
8
Пропущені
21
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
В
12
14
2
5
7
16
29
-13
11
Забиті
16
Пропущені
29
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
В
Н
Н
П
П
13
14
2
4
8
9
22
-13
10
Забиті
9
Пропущені
22
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
П
В
Н
П
П
14
13
2
3
8
9
23
-14
9
Забиті
9
Пропущені
23
Різниця
-14
Результати останніх матчів:
П
Н
П
П
Н
15
13
1
5
7
8
20
-12
8
Забиті
8
Пропущені
20
Різниця
-12
Результати останніх матчів:
П
П
Н
Н
П
16
14
2
1
11
17
32
-15
7
Забиті
17
Пропущені
32
Різниця
-15
Результати останніх матчів:
В
П
П
П
П