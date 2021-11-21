"Что за тактика такая – 1 – 10?": Сабо резко высказался о тренере Руха

В матче 15-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер обыграл львовский Рух

Шахтер vs Рух / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Поединок прошел в Киеве на НСК Олимпийский и завершился победой Шахтера со счетом 2:0. Донецкая команда лишь в конце матча сумела склонить чашу весу в свою пользу.

Известный эксперт и экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо после матча жестко раскритиковал главного тренера Руха Леонида Кучука за выбранную тактику на матч против Шахтера.

Реклама

"Мне стыдно за такой футбол. Мне, как заслуженному тренеру... Я был на двух чемпионатах мира, и хочется спросить у Кучука: что это за футбол, ему не стыдно? Что за тактика такая – 1 – 10? Новая тактика такая. Не думаю, что зрители получили удовольствие, ведь это не футбол. Как это называется", – сказал Сабо в эфире телеканала Футбол 1.

Шахтер догнал по очкам Динамо, но киевляне лидируют в УПЛ благодаря лучшей разнице мячей – "плюс 33" против "плюс 32" у дончан. У обеих команд по 38 очков.

Рух занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков.

ОБЗОР МАТЧА