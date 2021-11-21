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"Что за тактика такая – 1 – 10?": Сабо резко высказался о тренере Руха

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
21 ноября, 10:24
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В матче 15-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер обыграл львовский Рух
Шахтер vs Рух
Шахтер vs Рух / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Поединок прошел в Киеве на НСК Олимпийский и завершился победой Шахтера со счетом 2:0. Донецкая команда лишь в конце матча сумела склонить чашу весу в свою пользу.

Известный эксперт и экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо после матча жестко раскритиковал главного тренера Руха Леонида Кучука за выбранную тактику на матч против Шахтера.

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"Мне стыдно за такой футбол. Мне, как заслуженному тренеру... Я был на двух чемпионатах мира, и хочется спросить у Кучука: что это за футбол, ему не стыдно? Что за тактика такая – 1 – 10? Новая тактика такая.

Не думаю, что зрители получили удовольствие, ведь это не футбол. Как это называется", – сказал Сабо в эфире телеканала Футбол 1.

Шахтер догнал по очкам Динамо, но киевляне лидируют в УПЛ благодаря лучшей разнице мячей – "плюс 33" против "плюс 32" у дончан. У обеих команд по 38 очков.

Рух занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков.

ОБЗОР МАТЧА

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38
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15
40:8
38
3
Днепр-1
15
24:15
31
4
Заря
15
34:18
29
5
Ворскла
14
23:11
28
6
Александрия
15
15:13
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
14
13:20
13
11
Львов
15
11:23
13
12
Колос
13
8:21
11
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
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9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
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