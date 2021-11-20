В пяти минутах от сенсации: Шахтер в концовке вырвал победу у Руха

Голы Маркоса Антонио и Тете позволили донецкому Шахтеру обыграть львовский Рух 2:0
В субботу, 20 ноября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся поединок 15-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Рухом. Онлайн матча Шахтер – Рух мы вели на нашем сайте.
Команда Де Дзерби вышла на матч с одной задачей – обыграть Рух и сохранить лидерство в чемпионате.
Подопечные Кучука с первых минут начали "сушить" игру, лишь изредка выходя в контратаки. Футболисты Шахтера по всем компонентам превосходили своего соперника, но распечатать ворота Панькива оказалось сложной задачей.
Хорошие моменты открыть счет в матче имел бразильский форвард "горняков" Фернандо, однако голкипер львовской команды был на высоте.
Финальный штурм "горняков" принес свой результат. На 85-й минуте матча удар Маркоса Антонио метров с 25-ти пришелся точно в правую девятку – 1:0.
А спустя несколько минут автор первого гола ассистировал Тете, который переиграл Панькива – 2:0.
После гола Маркоса Антонио вторую желтую карточку заработал наставник "горняков" Роберто Де Дзерби, поэтому дончане завершали поединок без главного тренера.
ОБЗОР МАТЧА
Украинская Премьер-лига. 15 тур.
Шахтер – Рух – 2:0.
Голы: Маркос Антонио, 86, Тете, 88.
Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили (Конопля, 90+2) – Маркос Антонио, Майкон – Тете, Марлос (Педриньо, 57), Мудрик (Соломон, 57) – Фернандо (Сикан, 57).
Рух: Панькив, Роман, Билый, Стаменкович, Дидык – Мартынюк (Карасюк, 76), Сапуга (Федорчук, 54) – Альваренга (Притула, 65), Таллес, Бойчук (Рунич, 65) – Климчук.
Шахтер догнал по очкам Динамо, но киевляне лидируют в УПЛ благодаря лучшей разнице мячей – "плюс 33" против "плюс 32" у дончан.
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