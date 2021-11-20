Шахтар – Рух: онлайн битви за зимове чемпіонство

"Гірники" зможуть собі повернути першу позицію у Прем'єр-лізі, якщо обіграють львівський клуб з розгромним рахунком

Триває 15-й тур чемпіонату України з футболу . У Києві на "Олімпійському" сьогодні Шахтар зіграє із Рухом.

Матч розпочнеться о 17:00. Ми проведемо онлайн-трансляцію із відеоповторами голів.

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Турнірні розклади

Вчора Динамо розгромило Чорноморець та повернуло собі перше місце в УПЛ.

Але "гірники" мають шанси знову очолити турнірну таблицю, для чого треба перемагати львів'ян щонайменше з різницею у три м'ячі.

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Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 15 12 2 1 41 8 33 38 Забиті 41 Пропущені 8 Різниця 33 Результати останніх матчів: В П В В В 2 Шахтар Шах 14 11 2 1 38 8 30 35 Забиті 38 Пропущені 8 Різниця 30 Результати останніх матчів: В В В В Н 3 Зоря Зор 14 9 2 3 33 16 17 29 Забиті 33 Пропущені 16 Різниця 17 Результати останніх матчів: В В В П В 4 Ворскла Вор 14 8 4 2 23 11 12 28 Забиті 23 Пропущені 11 Різниця 12 Результати останніх матчів: В Н П В В 5 Дніпро-1 Дні 14 9 1 4 21 14 7 28 Забиті 21 Пропущені 14 Різниця 7 Результати останніх матчів: В В П В В 6 Олександрія Оле 14 6 5 3 14 10 4 23 Забиті 14 Пропущені 10 Різниця 4 Результати останніх матчів: В Н Н П Н 7 Десна Дес 14 6 3 5 17 21 -4 21 Забиті 17 Пропущені 21 Різниця -4 Результати останніх матчів: В П Н Н П 8 Верес Вер 14 5 4 5 12 15 -3 19 Забиті 12 Пропущені 15 Різниця -3 Результати останніх матчів: П Н В В Н 9 Металіст 1925 Мет 14 6 1 7 16 22 -6 19 Забиті 16 Пропущені 22 Різниця -6 Результати останніх матчів: П П В В В 10 Рух Рух 13 3 4 6 13 18 -5 13 Забиті 13 Пропущені 18 Різниця -5 Результати останніх матчів: П Н Н В П 11 Колос Кол 13 3 2 8 8 21 -13 11 Забиті 8 Пропущені 21 Різниця -13 Результати останніх матчів: П П П П В 12 Чорноморець Чор 15 2 5 8 17 35 -18 11 Забиті 17 Пропущені 35 Різниця -18 Результати останніх матчів: П В Н Н П 13 Львів Льв 14 2 4 8 9 22 -13 10 Забиті 9 Пропущені 22 Різниця -13 Результати останніх матчів: П В Н П П 14 Інгулець Інг 13 2 3 8 9 23 -14 9 Забиті 9 Пропущені 23 Різниця -14 Результати останніх матчів: П Н П П Н 15 Минай Мин 13 1 5 7 8 20 -12 8 Забиті 8 Пропущені 20 Різниця -12 Результати останніх матчів: П П Н Н П 16 Маріуполь Мар 14 2 1 11 17 32 -15 7 Забиті 17 Пропущені 32 Різниця -15 Результати останніх матчів: В П П П П

Історія протистояння

Львівський клуб лише другий сезон проводить у найвищому ешелоні українського футболу. Тому команди лише два матчі зіграли в УПЛ – перемога Шахтаря (2:0) та нічия (1:1).

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Котирування

У букмекерських конторах переможці зустрічі господарі поля. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря – 1.11, на перемогу Руху – 28.00, на нічию – 8.70.

Імовірність результату: успіх Руху – 5%, нічия – 12%, перемога Шахтаря – 83%.

Де дивитись

Поєдинок "Шахтар – Рух" у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2".

Інтерв'ю

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі розповів про трансфери та прогрес гравців.