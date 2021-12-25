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Що курив Мілевський? Артем розповів план повернення до Динамо

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
25 грудня, 08:50
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Колишній футболіст київського Динамо, а з недавніх під зірка Youtube Артем Мілевський пролив світло на своє повернення до столичного клубу
Мілевський поки не знає коли повернеться до Динамо
Мілевський поки не знає коли повернеться до Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

У дружній бесіді з екс-гравцем Ліверпуля та збірної України Андрієм Вороніним Міля розповів, коли він приступить до роботи у рідній команді.

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– Ти написав про Динамо. Це твоє реальне повернення?

- Мені дуже хочеться. Напевно, до цього треба бути готовим. Мені подобається, що ми з Ігорем Суркісом останнім часом листуємося. Можемо зателефонувати без матюків, як раніше. Мені це дуже подобається.

– Такий варіант може бути?

- Можливо так. Настане час, коли я прийду до нього. Думаю, ми разом вирішимо, чим зможу допомогти Динамо. Потрібно просто вдвох вирішити, чим я можу допомогти. Не просто так сидіти там.

- Але ліцензію поки що не збираєшся отримувати?

- Поки що не хочу, – сказав Миля, потягуючи ароматний дим із трубки кальяну.

Нагадаємо, що у жовтні цього року легендарний форвард київського Динамо та збірної України Артем Мілевський зі сльозами на очах попрощався з уболівальниками столичної команди.

Артем Мілевський попрощався з уболівальниками київського Динамо
Артем Мілевський попрощався з уболівальниками київського Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

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У складі київського Динамо Мілевський виступав із 2002 по 2013 рік. У всіх турнірах за "біло-синіх" він провів 247 матчів, забив 82 голи та віддав 54 асисти.

Після чого у ЗМІ з'явилася інформація, що президент Динамо Ігор Суркіс має намір запропонувати Артему роботу у структурі клубу. Схоже, керівництво "біло-синіх" не може придумати, як Міля зможе допомогти команді.

Ігор Суркіс і Артем Мілевський
Ігор Суркіс і Артем Мілевський / Фото: Колаж: Сьогодні

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