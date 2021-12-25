Что курил Милевский? Артем рассказал план возвращения в Динамо

В дружеской беседе с экс-игроком Ливерпуля и сборной Украины Андреем Ворониным Миля рассказал, когда он приступит к работе в родной команде.
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- Ты написал про Динамо. Это твое реально возвращение?
- Мне очень хочется. Наверное, к этому надо быть готовым. Мне нравится, что мы с Игорем Суркисом в последнее время переписываемся. Можем позвонить без мата, как раньше. Мне это очень нравится.
- Такой вариант может быть?
- Может быть, да. Придет время, когда я приду к нему. Думаю, мы вместе решим, чем я могу помочь Динамо. Надо просто вдвоем решить, чем я могу помочь. Не просто так сидеть там.
- Но лицензию пока не собираешься получать?
- Пока не хочу, – сказал Миля, потягивая ароматный дым из трубки кальяна.
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Напомним, что в октябре этого года легендарный форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский со слезами на глазах попрощался с болельщиками столичной команды.
В составе киевского Динамо Милевский выступал с 2002 по 2013 год. Во всех турнирах за "бело-синих" он провел 247 матчей, забил 82 гола и отдал 54 ассиста.
После чего в СМИ появилась информация, что президент Динамо Игорь Суркис собирается предложить Артему работу в структуре клуба. Похоже, руководство "бело-синих" не может придумать, в каком качестве Миля сможет помочь команде.