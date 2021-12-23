Уже царь: Милевский резко сменил внешность (фото)

Во время отдыха в грузинских горах бывший нападающий киевского Динамо, повесивший бутсы на гвоздь, примерил на себя новый образ

Милевский показал, какой он грозный / Фото: Instagram

После постановочного маски-шоу в одном из киевских ресторанов, где Милевского якобы повязали правоохранители, Артем укатил за рубеж отдыхать.

Что интересно, экс-футболист Динамо и сборной Украины выбрал пунктом назначения не теплые края, как Виктор Цыганков и большинство звезд УПЛ, а холодные, как Александр Шовковский.

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Миля объявился в грузинском горнолыжном курорте Гудаури в 120 км от Тбилиси на высоте 2196 м вблизи Крестового перевала.

"Привет, Грузия! Еду на хинкали", – подписал 36-летний Милевский в сториз свое фото, на котором он оседлал снегоход.

Кроме того, будучи в Грузии, Милевский решил показать, что мог бы сыграть Ивана Грозного в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" не хуже Юрия Яковлева. Похожи, не правда ли?

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Отметим, что в Гудаури Милевскому не спится даже ночью. Впрочем, разве кого-то это удивляет?

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Ранее мы писали, что роковую ошибку Милевского повторил Усик, отправившись гулять по Нью-Йорку в халате. Сразу вспомнилось, как, придя в халате на презентацию Олега Блохина, Миля похоронил свою карьеру.