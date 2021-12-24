Бесєдіну на поле виходити, а його ніхто знайти не може. Дивовижна історія з Євро-2020

Форвард збірної України міг не зіграти зі Швецією на чемпіонаті Європи. Коли Андрій Шевченко зібрався робити заміну, Бесєдін пішов у туалет

Артем Бєсєдін отримав жахливу травму в тому матчі / Фото: Reuters

Нападник київського Динамо Артем Бесєдін отримав страшну травму в 1/8 фіналу Євро-2020 і з літа лікується.

Цікаву історію про Бесєдіна і той історичний матч зі Швецією розповів журналіст Микола Васильков, який був у складі нашої делегації на чемпіонаті Європи.

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"Коли Шевченко покликав Артема Бєсєдіна виходити на заміну, то його не могли знайти. Малдера пошукав на лаві запасних, пошукав у роздягальні – ніде немає. У всіх були круглі очі, коли Артем спокійно вийшов із туалету, дожовуючи якесь печиво". Його швидко погнали на поле замість Яремчука. Хоча вже хотіли випускати Довбика замість Бесєдіна", – розповів Васильков на каналі vZbirna.

Нагадаємо, що Артем Бесєдін вийшов на заміну в додатковий час. Але провів на полі менше ніж десять хвилин. Маркус Даніельссон грубо зіграв проти українця та отримав червону картку. А Бесєдіна довелося замінити.