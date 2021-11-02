Бесєдіна зажадали покарати за "геїв бути не повинно"

Нападнику Динамо погрожують дискваліфікацією, а також йому рекомендують пройти курс про людей, які його оточують

Артем Бєсєдін / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Організація "Футбол проти расизму в Європі" (FARE) закликала застосувати санкції до форварда київського Динамо Артема Бесєдіна за його виступи проти геїв.

"Це вже ненормально. Людей із нетрадиційною сексуальною орієнтацією взагалі не повинно бути. Є хлопчик, є дівчинка. Все!" – заявив напередодні Бесєдін.

Бєсєдін виступив проти гей парадів / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Реклама

"Ми вважаємо, що подібні висловлювання неприпустимі і повинні мати дисциплінарні наслідки", – відреагувала на слова Бесєдіна FARE у коментарі СЭ.

"Футбол не можна використовувати для пропаганди ненависті, гра будується на цінностях поваги – не має значення, який у тебе колір шкіри, віросповідання чи сексуальна орієнтація, усі мають однакове місце у грі".

"Ми б рекомендували Бесєдіну пройти курс про різноманітність – дізнатися більше про людей, які його оточують, як освітній захід разом із дисциплінарним покаранням", – додали у FARE.

Утім, Бесєдін, який продовжує відновлюватися після травми, отриманої на Євро, може й уникнути покарання. Адже з нинішнього сезону УЄФА та FARE не працюють у щільному зв'язку, як раніше: УЄФА тепер покладається на звіти власних працівників.

Нагадаємо, раніше висловлюваннями на адресу представників ЛГБТ підірвав мережу ексфутболіст збірної України Богдан Бутко. "Гоміки – на вихід", – написав Бутко.