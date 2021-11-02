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Беседина потребовали наказать за "геев быть не должно"

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
2 ноября, 16:18
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Нападающему Динамо грозят дисквалификацией, а также ему рекомендуют пройти курс о людях, которые его окружают
Артем Беседин
Артем Беседин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) призвала применить санкции к форварду киевского Динамо Артему Беседину за его выступления против геев.

"Это уже ненормально. Людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией вообще не должно быть. Есть мальчик, есть девочка. Все!" – заявил накануне Беседин.

Беседин выступил против гей-парадов
Беседин выступил против гей-парадов / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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"Мы считаем, что подобные высказывания недопустимы и должны иметь дисциплинарные последствия", – отреагировала на слова Беседина FARE в комментарии СЭ.

"Футбол нельзя использовать для пропаганды ненависти, игра строится на ценностях уважения – неважно, какой у тебя цвет кожи, вероисповедание или сексуальная ориентация, все имеют одинаковое место в игре".

"Мы бы рекомендовали Беседину пройти курс о разнообразии – узнать больше о людях, которые его окружают, в качестве образовательной меры вместе с дисциплинарным наказанием", – добавили в FARE.

Впрочем, Беседин, продолжающий восстанавливаться после травмы, полученной на Евро, может и избежать наказаний. Ведь с нынешнего сезона УЕФА и FARE не работают в плотной связке, как прежде: УЕФА теперь полагается на отчеты собственных работников.

Напомним, ранее высказываниями в адрес представителей ЛГБТ взорвал Сеть экс-футболист сборной Украины Богдан Бутко. "Гомики – на выход", – написал Бутко.

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