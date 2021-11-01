Я не можу відрізнити п***са від нормального? Ще один український футболіст проти геїв

Нещодавно у скандал через свої висловлювання на адресу представників ЛГБТ потрапив Богдан Бутко. Артем Бесєдін вирішив не відставати від нього і висловив свою думку на це питання.
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"По-перше, це вже ненормально. Людей із нетрадиційною сексуальною орієнтацією взагалі не повинно бути. Є хлопчик, є дівчинка. Все!
Я відновлювався в Іспанії. Там реально люди женуть. У нас тут ще все по-божому. Їх купа, клуби, прапори, ходять за ручку. Я не можу на це дивитись.
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У мене є син. Я не хочу, щоб він ріс і дивився на пі***ів. Я розумію, що це погано. Хлопчик із хлопчиком йдуть за ручку – це вони не женуть?
Тато і син? І ясна вилизують теж тато та син? Я що не можу відрізнити пі***аса від нормального?", – заявив Бесєдін Youtube-каналу Віддушивши душу.