1 листопада 17:00
Дніпро-1 4
Минай 0
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Я не можу відрізнити п***са від нормального? Ще один український футболіст проти геїв

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
1 листопада, 19:41
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нападник Динамо та збірної України Артем Бесєдін виступив проти людей із нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Він "надивився" на них в Іспанії
Артем Бєсєдін виступив проти гей парадів
Артем Бєсєдін виступив проти гей парадів / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нещодавно у скандал через свої висловлювання на адресу представників ЛГБТ потрапив Богдан Бутко. Артем Бесєдін вирішив не відставати від нього і висловив свою думку на це питання.

Читайте також: "Гоміки на вихід": футболіст збірної України підриває соцмережі

Реклама

"По-перше, це вже ненормально. Людей із нетрадиційною сексуальною орієнтацією взагалі не повинно бути. Є хлопчик, є дівчинка. Все!

Я відновлювався в Іспанії. Там реально люди женуть. У нас тут ще все по-божому. Їх купа, клуби, прапори, ходять за ручку. Я не можу на це дивитись.

Артем Бєсєдін
Артем Бєсєдін / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У мене є син. Я не хочу, щоб він ріс і дивився на пі***ів. Я розумію, що це погано. Хлопчик із хлопчиком йдуть за ручку – це вони не женуть?

Тато і син? І ясна вилизують теж тато та син? Я що не можу відрізнити пі***аса від нормального?", – заявив Бесєдін Youtube-каналу Віддушивши душу.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Динамо

Завтра

22:00

Барселона

6.60

4.44

1.57

Реал

3 лист

19:45

Шахтар

1.25

6.90

13.5
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Дніпро-1
13
20:14
25
5
Ворскла
12
21:10
24
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Чорноморець
12
12:26
7
16
Маріуполь
13
15:32
4
Показати бiльше
Понеділок, 1 листопада
4:0
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Пʼятниця, 5 листопада
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти