Я не могу отличить пи**са от нормального? Еще один украинский футболист против геев

Недавно в скандал из-за своих высказываний в адрес представителей ЛГБТ попал Богдан Бутко. Артем Беседин решил не отставать от него и высказал свою точку зрения на этот вопрос.

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"Во-первых, это уже ненормально. Людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией вообще не должно быть. Есть мальчик, есть девочка. Все!

Я восстанавливался в Испании. Там реально люди гонят. У нас тут еще все по-божески. Их там куча, клубы, флаги, ходят за ручку. Я не могу на это смотреть.