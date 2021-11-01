Я не могу отличить пи**са от нормального? Еще один украинский футболист против геев

Недавно в скандал из-за своих высказываний в адрес представителей ЛГБТ попал Богдан Бутко. Артем Беседин решил не отставать от него и высказал свою точку зрения на этот вопрос.
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"Во-первых, это уже ненормально. Людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией вообще не должно быть. Есть мальчик, есть девочка. Все!
Я восстанавливался в Испании. Там реально люди гонят. У нас тут еще все по-божески. Их там куча, клубы, флаги, ходят за ручку. Я не могу на это смотреть.
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У меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на пи***сов. Я понимаю, что это гониво. Мальчик с мальчиком идут за ручку – это они не гонят?
Папа и сын? И десна вылизывают тоже папа и сын? Я что не могу отличить пи***аса от нормального?", – заявил Беседин Youtube-каналу Отдушивдушу.