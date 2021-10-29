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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Шева міг дати піз***ю в роздягальні. Бесєдін згадав гру на Євро-2020

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
29 жовтня, 18:45
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Форвард збірної України та київського Динамо Артем Бесєдін розповів, як Андрій Шевченко міг напхати футболістів за невдалу гру
Андрій Шевченко, Артем Бесєдін
Андрій Шевченко, Артем Бесєдін / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-головний тренер національної команди України Андрій Шевченко міг за потреби жорстко відчитати своїх підопічних, якщо вони не виконували його настанову. Про один із таких епізодів в інтерв'ю Youtube-каналу ВІДДУШИВДУШУ розповів Артем Бесєдін.

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Під час матчу на Євро-2020 між збірними України та Північної Македонії (2:1) Бесєдін невдало відпасував Сидорчуку, за що "отримав на горіхи" від головного тренера.

"До мене відлітає м'яч, я Сидорчуку п'ятою скидаю, вже останні хвилини. Відбулася обрізка, суперник б'є у дальній кут – і там метр від штанги.

Я заходжу до роздягальні. Ну, видно, що переживає людина, нервує. Каже: "Що ти робиш?!" Тільки, ясна річ не так, а грубіше: "Що ти робиш, ***? Хто так грає? Хто в центрі п'ятами віддає, ще й у такому матчі?"

І давай, коротше. Міг напхати, і це все було у справі.

Чи це нормально? Ну хто як до цього ставиться. Я б, може, ще прописав якогось ляща. Реально, це ж не жарти. Серйозний турнір, серйозні завдання. Я все чудово розумію", – сказав Бесєдін.

Ілля Забарний проти Горана Пандєва
Ілля Забарний проти Горана Пандєва / Фото: Reuters

Нагадаємо, що збірна України під час виступів на чемпіонаті Європи-2020 досягла свого найвищого здобутку – вийшла до чвертьфіналу континентального турніру.

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У поєдинку проти Швеції за вихід до 1/4 Євро-2020 Артем Бесєдін отримав жахливу травму. Форвард вийшов на заміну замість Яремчука на 91-й хвилині, але шведський захисник Маркус Даніельссон у підкаті мало не відірвав Бесєдину ногу.

Артем Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020
Артем Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020 / Фото: Reuters

Наразі 25-річний форвард Динамо проходить курс реабілітації наслідків після травми і в осінніх матчах чемпіонату та Ліги чемпіонів вже не зможе допомогти своїй команді.

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Нагадаємо, що у суботу, 30 жовтня, у матчі 13-го туру УПЛ київське Динамо зіграє проти Маріуполя.

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