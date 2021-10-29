Пазік не може повірити! Старшому синові Шеви – вже 17

Крістен Пазік зворушливо привітала Джордана з днем народження – він з'явився на світ у 2004 році, коли Андрій виграв "Золотий м'яч"

Андрій Шевченко і його син Джордан / Фото: Instagram

"Я не можу повірити, що тобі сьогодні 17! З Днем народження, наш первісток Джордане! Ми так тебе любимо", – написала у себе в Instagram Крістен Пазік.

При цьому дружина Андрія Шевченка показала фото, яким Джордан був одразу після народження – і як виріс з того часу!

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Андрій та Крістен виховують чотирьох синів:

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Джордан Шевченко (29 жовтня 2004)

Крістіан Шевченко (13 листопада 2006)

Олександр Шевченко (1 жовтня 2012)

Райдер-Габріель Шевченко (6 квітня 2014)

Щаслива родина Андрія Шевченка / Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше дружина Шеви зізналася, що під час четвертої вагітності ризикувала втратити дитину