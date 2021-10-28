30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові 🚫 Жорсткий карантин 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Золотий м'яч дав надію Україні: як Шевченко підтримав Помаранчеву революцію

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
28 жовтня, 14:53
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Легенда українського футболу Андрій Шевченко нагадав, як його виграш Золотого м'яча у 2004 році подарував надію українському народу
Андрій Шевченко в 2004 році отримав награду Золотого м'яча
Андрій Шевченко в 2004 році отримав награду Золотого м'яча / Фото: Колаж: Сьогодні

2004 рік став піком кар'єри Андрія Шевченка. За підсумками року форвард Мілана та збірної України отримав нагороду найкращого футболіста Європи – Золотий м'яч.

Читайте також: Легенда повертається до Динамо: Мілевський отримає посаду від Суркіса

Реклама

Про цю пам'ятну подію Шева вирішив нагадати відеороликом у своєму Instagram, а водночас згадав важливі моменти історії своєї країни.

"Золотий м'яч був чимось, про що я мріяв все життя. Декілька українських футболістів його вигравали – Ігор Бєланов, Олег Блохін. Дорослішаючи і спостерігаючи за тим, що відбувається з українськими футболістами, це стало однією з моїх мрій.

У сезоні 2003/2004 ми виграли Серію А. Я грав дуже добре протягом усього турніру, забив багато важливих та переможних голів. Я знав, що був дуже близьким до перемоги у нагороді Золотий м'яч. Я відчував, що моя мрія може стати дійсністю.

Це було дуже особливо, зокрема тому, що у 2004 році народився мій перший син – Джордан. Це був один із особливих моментів мого життя.

Також цього року в Україні розпочалася Помаранчева революція. То був важкий момент для моєї країни. Але коли я виграв Золотий м'яч, це чудове досягнення прийшло до моєї країни. Я дав трохи надії людям та зробив їх щасливими. Це один із моментів моєї кар'єри, якими я пишаюся найбільше", – сказав Шевченко.

Реклама

Нагадаємо, що перед матчем між київським Динамо та Барселоною, офіційний Twitter Ліги чемпіонів УЄФА опублікував відео з пам'ятним хет-триком Андрія Шевченка 1997 року.

24 роки тому Андрій Шевченко оформив хет-трик у ворота Барси
24 роки тому Андрій Шевченко оформив хет-трик у ворота Барси / Фото: Bild

А 22 роки тому Шева посадив на п'яту точку всю Росію. Форвард збірної України Андрій Шевченко забив шикарний гол у ворота збірної Росії у відбірному поєдинку Євро-2000.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Маріуполь

30 жовт

14:00

Динамо

21.0

7.70

1.14

Шахтар

30 жовт

17:00

Десна

1.28

5.50

11.5
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтар
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Зоря
12
24:15
23
5
Дніпро-1
12
16:14
22
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Інгулець
11
9:22
8
14
Львів
12
8:20
7
15
Чорноморець
12
12:26
7
16
Маріуполь
12
13:29
4
Показати бiльше
Субота, 30 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти