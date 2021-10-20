Це була фантастика! УЄФА згадав культовий хет-трик Шеви у ворота Барси

Сьогодні київське Динамо зіграє на виїзді з іспанською Барселоною. Напередодні матчу Ліги чемпіонів УЄФА нагадав матч цих команд 24-річної давнини

24 роки тому Андрій Шевченко оформив хет-трик у ворота Барси

5 листопада 1997 року Динамо Валерія Лобановського декласувало Барселону Ван Гала з рахунком 4:0. Офіційний Twitter Ліги чемпіонів УЄФА опублікував відео з пам'ятним хет-триком.

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"21-річний Андрій Шевченко оформив хет-трик, коли Динамо розгромило Барселону з рахунком 4:0 в 1997 році. Можете назвати того, хто забив четвертий гол?", – підписав свій пост УЄФА.

A 21-year-old @ jksheva7 scored a hat-trick when Dyanmo Kyiv stunned Barcelona 4-0 back in 1997



Can you name the other goalscorer? #UCL | @dynamokyiven pic.twitter.com/3nIAGkv8o1 - UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2021

Нагадаємо, що в легендарному поєдинку Андрій Шевченко оформив хет-трик у ворота португальця Вітора Байї, що стояв у рамці Барселони. А завершальну крапку в розгромі "команди зірок" поставив Сергій Ребров.

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Барселона (Іспанія) – Динамо (Київ) – 0:4 (0:3)

Голи: Шевченко, 9, 32, 44-пен, Ребров, 79.

Барселона: Вітор Байя, Феррер, Коуту, Оскар (Надаль, 71), Фігу, Джованні (Амор, 53), Рівалдо, Серхі, Чіріч, Селадес, Райцигер.

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Динамо: Шовковський, Лужний (Волосянко, 59), Головко, Ващук, Дмитрулін, Калитвинцев (Максимов, 46), Косовський, Шевченко, Ребров, Гусин (Михайленко, 60), Хацкевич.

Сьогодні "біло-сині" зіграють на Ноу Камп матч в групі Е проти Барселони. Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом. Онлайн матчу Барселона – Динамо доступний на нашому сайті.

Після двох турів Барселона сенсаційно посідає останнє місце в групі, а Динамо йде на третьому місці.