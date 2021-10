Це була фантастика! УЄФА згадав культовий хет-трик Шеви у ворота Барси

5 листопада 1997 року Динамо Валерія Лобановського декласувало Барселону Ван Гала з рахунком 4:0. Офіційний Twitter Ліги чемпіонів УЄФА опублікував відео з пам'ятним хет-триком.

A 21-year-old @ jksheva7 scored a hat-trick when Dyanmo Kyiv stunned Barcelona 4-0 back in 1997



Can you name the other goalscorer? #UCL | @dynamokyiven pic.twitter.com/3nIAGkv8o1