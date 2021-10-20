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Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
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Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
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Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Це була фантастика! УЄФА згадав культовий хет-трик Шеви у ворота Барси

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
20 жовтня, 16:40
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Сьогодні київське Динамо зіграє на виїзді з іспанською Барселоною. Напередодні матчу Ліги чемпіонів УЄФА нагадав матч цих команд 24-річної давнини
24 роки тому Андрій Шевченко оформив хет-трик у ворота Барси
24 роки тому Андрій Шевченко оформив хет-трик у ворота Барси

5 листопада 1997 року Динамо Валерія Лобановського декласувало Барселону Ван Гала з рахунком 4:0. Офіційний Twitter Ліги чемпіонів УЄФА опублікував відео з пам'ятним хет-триком.

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"21-річний Андрій Шевченко оформив хет-трик, коли Динамо розгромило Барселону з рахунком 4:0 в 1997 році.

Можете назвати того, хто забив четвертий гол?", – підписав свій пост УЄФА.

Нагадаємо, що в легендарному поєдинку Андрій Шевченко оформив хет-трик у ворота португальця Вітора Байї, що стояв у рамці Барселони. А завершальну крапку в розгромі "команди зірок" поставив Сергій Ребров.

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Барселона (Іспанія) – Динамо (Київ) – 0:4 (0:3)

Голи: Шевченко, 9, 32, 44-пен, Ребров, 79.

Барселона: Вітор Байя, Феррер, Коуту, Оскар (Надаль, 71), Фігу, Джованні (Амор, 53), Рівалдо, Серхі, Чіріч, Селадес, Райцигер.

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Динамо: Шовковський, Лужний (Волосянко, 59), Головко, Ващук, Дмитрулін, Калитвинцев (Максимов, 46), Косовський, Шевченко, Ребров, Гусин (Михайленко, 60), Хацкевич.

Сьогодні "біло-сині" зіграють на Ноу Камп матч в групі Е проти Барселони. Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом. Онлайн матчу Барселона – Динамо доступний на нашому сайті.

Після двох турів Барселона сенсаційно посідає останнє місце в групі, а Динамо йде на третьому місці.

Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
2
2
0
0
8
0
8
6
Забиті 8
Пропущені 0
Різниця 8
Результати останніх матчів: В В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
2
1
1
0
3
0
3
4
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н
3
Динамо Динамо Дин
2
0
1
1
0
5
-5
1
Забиті 0
Пропущені 5
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н
4
Барселона Барселона Бар
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забиті 0
Пропущені 6
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П

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1.26

6.90

12.5

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23 жовт

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1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
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