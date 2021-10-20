20 октября 19:45
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Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Это была фантастика! УЕФА вспомнил культовый хет-трик Шевы в ворота Барсы

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
20 октября, 16:40
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Сегодня киевское Динамо сыграет на выезде с испанской Барселоной. Накануне матча Лиги чемпионов УЕФА напомнил матч этих команд 24-летней давности
24 года назад Андрей Шевченко оформил хет-трик в ворота Барсы
24 года назад Андрей Шевченко оформил хет-трик в ворота Барсы

5 ноября 1997 года Динамо Валерия Лобановского деклассировало Барселону Ван Гала со счетом 4:0. Официальный Twitter Лиги чемпионов УЕФА опубликовал видео с памятным хет-триком.

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"21-летний Андрей Шевченко оформил хет-трик, когда Динамо разгромило Барселону со счетом 4:0 в 1997 году.

Можете назвать того, кто забил четвертый гол?", – подписал свой пост УЕФА.

Напомним, что в легендарном поединке Андрей Шевченко оформил хет-трик в ворота португальца Витора Байи, стоявшего в рамке Барселоны. А завершающую точку в разгроме "команды звезд" поставил Сергей Ребров.

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Барселона (Испания) – Динамо(Киев) – 0:4 (0:3)

Голы: Шевченко, 9, 32, 44-пен, Ребров, 79.

Барселона: Витор Байя, Феррер, Коуту, Оскар (Надаль, 71), Фигу, Джованни (Амор, 53), Ривалдо, Серхи, Чирич, Селадес, Райцигер.

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Динамо: Шовковский, Лужный (Волосянко, 59), Головко, Ващук, Дмитрулин, Калитвинцев (Максимов, 46), Косовский, Шевченко, Ребров, Гусин (Михайленко, 60), Хацкевич.

Сегодня "бело-синие" сыграют на Ноу Камп матч в группе Е против Барселоны. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени. Онлайн матча Барселона – Динамо доступен на нашем сайте.

После двух туров Барселона сенсационно занимает последнее место в группе, а Динамо идет на третьем месте.

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И
В
Н
П
Заб.
Пр.
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1
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2
0
0
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0
8
6
Забитые 8
Пропущеные 0
Разница 8
Результаты последних матчей: В В
2
Бенфика Бенфика Бен
2
1
1
0
3
0
3
4
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н
3
Динамо Динамо Дин
2
0
1
1
0
5
-5
1
Забитые 0
Пропущеные 5
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н
4
Барселона Барселона Бар
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забитые 0
Пропущеные 6
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29
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Шахтер
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26
3
Ворскла
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4
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11
16:12
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5
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6
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11
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8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
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8:12
11
11
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12
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8
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7
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