Это была фантастика! УЕФА вспомнил культовый хет-трик Шевы в ворота Барсы

Сегодня киевское Динамо сыграет на выезде с испанской Барселоной. Накануне матча Лиги чемпионов УЕФА напомнил матч этих команд 24-летней давности

24 года назад Андрей Шевченко оформил хет-трик в ворота Барсы

5 ноября 1997 года Динамо Валерия Лобановского деклассировало Барселону Ван Гала со счетом 4:0. Официальный Twitter Лиги чемпионов УЕФА опубликовал видео с памятным хет-триком.

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"21-летний Андрей Шевченко оформил хет-трик, когда Динамо разгромило Барселону со счетом 4:0 в 1997 году. Можете назвать того, кто забил четвертый гол?", – подписал свой пост УЕФА.

A 21-year-old @jksheva7 scored a hat-trick when Dyanmo Kyiv stunned Barcelona 4-0 back in 1997



Can you name the other goalscorer?#UCL | @dynamokyivenpic.twitter.com/3nIAGkv8o1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2021

Напомним, что в легендарном поединке Андрей Шевченко оформил хет-трик в ворота португальца Витора Байи, стоявшего в рамке Барселоны. А завершающую точку в разгроме "команды звезд" поставил Сергей Ребров.

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Барселона (Испания) – Динамо(Киев) – 0:4 (0:3)

Голы: Шевченко, 9, 32, 44-пен, Ребров, 79.

Барселона: Витор Байя, Феррер, Коуту, Оскар (Надаль, 71), Фигу, Джованни (Амор, 53), Ривалдо, Серхи, Чирич, Селадес, Райцигер.

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Динамо: Шовковский, Лужный (Волосянко, 59), Головко, Ващук, Дмитрулин, Калитвинцев (Максимов, 46), Косовский, Шевченко, Ребров, Гусин (Михайленко, 60), Хацкевич.

Сегодня "бело-синие" сыграют на Ноу Камп матч в группе Е против Барселоны. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени. Онлайн матча Барселона – Динамо доступен на нашем сайте.

После двух туров Барселона сенсационно занимает последнее место в группе, а Динамо идет на третьем месте.