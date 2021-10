Это была фантастика! УЕФА вспомнил культовый хет-трик Шевы в ворота Барсы

5 ноября 1997 года Динамо Валерия Лобановского деклассировало Барселону Ван Гала со счетом 4:0. Официальный Twitter Лиги чемпионов УЕФА опубликовал видео с памятным хет-триком.

A 21-year-old @jksheva7 scored a hat-trick when Dyanmo Kyiv stunned Barcelona 4-0 back in 1997



Can you name the other goalscorer?#UCL | @dynamokyivenpic.twitter.com/3nIAGkv8o1