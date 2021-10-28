30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове 🚫 Жесткий карантин 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Золотой мяч дал надежду Украине: как Шевченко поддержал Оранжевую революцию

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
28 октября, 14:53
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко напомнил, как его выигрыш Золотого мяча в 2004 году подарил надежду украинскому народу
Андрей Шевченко в 2004 году получил награду Золотой мяч
Андрей Шевченко в 2004 году получил награду Золотой мяч / Фото: Коллаж: Сегодня

2004 год стал пиком карьеры Андрея Шевченко. По итогам года форвард Милана и сборной Украины получил награду лучшего футболиста Европы – Золотой мяч.

Читайте также: Легенда возвращается в Динамо: Милевский получит должность от Суркиса

Реклама

Об этом памятном событии Шева решил напомнить видеороликом в своем Instagram, а заодно вспомнил важные моменты истории своей страны.

"Золотой мяч был чем-то, о чем я мечтал всю жизнь. Несколько украинских футболистов его выигрывали – Игорь Беланов, Олег Блохин. Взрослея и наблюдая за тем, что происходит с украинскими футболистами, это стало одной из моих мечт.

В сезоне 2003/2004 мы выиграли Серию А. Я играл очень хорошо на протяжении всего турнира, забил много важных и победных голов. Я знал, что был очень близок к победе в награде Золотой мяч. Я чувствовал, что моя мечта может стать реальностью.

Это было очень особенно, в частности потому что в 2004 году родился мой первый сын – Джордан. Это был один из особенных моментов моей жизни.

Также в этот год в Украине началась Оранжевая революция. Это был трудный момент для моей страны. Но когда я выиграл Золотой мяч, это прекрасное достижение пришло в мою страну. Я дал немного надежды людям и сделал их счастливыми. Это один из моментов моей карьеры, которыми я горжусь больше всего", – сказал Шевченко.

Реклама

Напомним, что перед матчем между киевским Динамо и Барселоной, официальный Twitter Лиги чемпионов УЕФА опубликовал видео с памятным хет-триком Андрея Шевченко в 1997 году.

24 года назад Андрей Шевченко оформил хет-трик в ворота Барсы
24 года назад Андрей Шевченко оформил хет-трик в ворота Барсы / Фото: Bild

А 22 года назад Шева посадил на пятую точку всю Россию. Форвард сборной Украины Андрей Шевченко забил шикарный гол в ворота сборной России в отборочном поединке Евро-2000.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Мариуполь

30 окт

14:00

Динамо

21.0

7.70

1.14

Шахтер

30 окт

17:00

Десна

1.28

5.50

11.5
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтер
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Заря
12
24:15
23
5
Днепр-1
12
16:14
22
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Ингулец
11
9:22
8
14
Львов
12
8:20
7
15
Черноморец
12
12:26
7
16
Мариуполь
12
13:29
4
Показать больше
Суббота, 30 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять