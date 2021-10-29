Пазик не может поверить! Старшему сыну Шевы – уже 17

Андрей Шевченко и его сын Джордан / Фото: Instagram
"Я не могу поверить, что тебе сегодня 17! С Днем рождения, наш первенец Джордан! Мы любим тебя так сильно", – написала у себя в Instagram Кристен Пазик.
При этом жена Андрея Шевченко показала фото, каким Джордан был сразу после рождения – и как вырос с тех пор!
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Андрей и Кристен воспитывают четверых сыновей:
- Джордан Шевченко (29 октября 2004)
- Кристиан Шевченко (13 ноября 2006)
- Александр Шевченко (1 октября 2012)
- Райдер-Габриэль Шевченко (6 апреля 2014)
Счастливое семейство Андрея Шевченко / Фото: Instagram
Напомним, ранее жена Шевы призналась, что во время четвертой беременности рисковала потерять ребенка.
Андрей Шевченко и его семья / Фото: Instagram
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