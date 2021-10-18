У сім разів менше від Шеви: нові відомості про зарплату Петракова в збірній України

У ЗМІ з'явилися нові відомості про зарплату виконувача обов'язків головного тренера збірної України Олександра Петракова. Його оклад набагато менший, ніж був у Андрія Шевченка

Шевченко заробляв в збірній в сім разів більше, ніж Петраков / Фото: REUTERS

Петраков екстрено очолив збірну України в серпні після несподіваного відходу Андрія Шевченка. До цього Петраков керував збірною U-19, з якою став чемпіоном світу в 2019 році.

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В юніорській команді Петраков заробляв п'ять тисяч доларів на місяць, в першій команді його оклад збільшився в два рази – до десяти тисяч доларів, повідомляє ТаТоТаке.

До речі, раніше ходили чутки, що Петраков буде заробляти в збірній України 25-30 тисяч євро, але за новими відомостями ця цифра менше втричі.

Також це набагато менше, ніж отримував, за даними ЗМІ, Андрій Шевченко. Раніше повідомлялося, що володар "Золотого м'яча"-2004 на посаді головного тренера "синьо-жовтих" отримував 60 тисяч євро на місяць (майже 70 тисяч доларів).

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При цьому повідомлялося, що Шевченко з власної кишені доплачує іноземним помічникам.

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