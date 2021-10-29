30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне ❌ ДТП с мажором в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Шева мог дать пиз***й в раздевалке. Беседин вспомнил игру на Евро-2020

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
29 октября, 18:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Форвард сборной Украины и киевского Динамо Артем Беседин рассказал, как Андрей Шевченко мог напихать футболистов за неудачную игру
Андрей Шевченко, Артем Беседин
Андрей Шевченко, Артем Беседин / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко мог при необходимости жестко отчитать своих подопечных, если они не выполняли его установку. Об одном из таких эпизодов в интервью Youtube-каналу ОТДУШИВДУШУ рассказал Артем Беседин.

Читайте также: Пазик не может поверить! Старшему сыну Шевы – уже 17

Реклама

Во время матча на Евро-2020 между сборными Украины и Северной Македонии (2:1), Беседин неудачно отпасовал Сидорчуку, за что "получил на орехи" от главного тренера.

"Ко мне отлетает мяч, я Сидорчуку пяткой скидываю, уже последние минуты. Случилась обрезка, соперник бьет в дальний угол – и там метр от штанги.

Я захожу в раздевалку. Ну, видно, что переживает человек, нервничает. Говорит: "Что ты делаешь?!" Только, понятное дело не так, а грубее: "Что ты делаешь, ***? Кто так играет? Кто в центре пятками отдает, еще и в таком матче?"

И давай, короче. Мог напихать, и это все было по делу.

Нормально ли это? Ну, кто как к этому относится. Я бы, может быть, еще прописал какого-то лещика. Реально, это же не шутки. Серьезный турнир, серьезные задачи. Я все прекрасно понимаю", – сказал Беседин.

Илья Забарный против Горана Пандева
Илья Забарный против Горана Пандева / Фото: Reuters

Напомним, что сборная Украины во время выступлений на чемпионате Европы-2020 достигла своего наивысшего достижения – вышла в четвертьфинал континентального турнира.

Реклама

В поединке против Швеции за выход в 1/4 Евро-2020 Артем Беседин получил чудовищную травму. Форвард вышел на замену вместо Яремчука на 91-й минуте, но шведский защитник Маркус Даниэльссон в подкате чуть не оторвал Беседину ногу.

Артем Беседин больше не сыграет на Евро-2020
Артем Беседин больше не сыграет на Евро-2020 / Фото: Reuters

Сейчас 25-летний форвард Динамо проходит курс реабилитации последствий после травмы и в осенних матчах чемпионата и Лиги чемпионов уже не сможет помочь своей команде.

Реклама

Напомним, что в субботу, 30 октября в матче 13-го тура УПЛ киевское Динамо сыграет против Мариуполя.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Мариуполь

Завтра

14:00

Динамо

21.0

7.70

1.14

Шахтер

Завтра

17:00

Десна

1.28

5.50

11.5
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтер
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Заря
12
24:15
23
5
Днепр-1
12
16:14
22
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Ингулец
11
9:22
8
14
Львов
12
8:20
7
15
Черноморец
12
12:26
7
16
Мариуполь
12
13:29
4
Показать больше
Суббота, 30 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять