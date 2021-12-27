Що апетитніше? Форми Даші Савіної чи її сніданок

Красуня показала свій апетитний сніданок, а ще похвалилася своїми неймовірними формами.
"Завжди треба вірити в мрію. У неї є приємна особливість – збуватися. Пам'ятаю, як завжди дивилася на картинках всю цю мальдівську красу і мріяла колись теж там побувати, побачити все це наживо, спробувати...
Неймовірно круто усвідомлювати, що мрії справді справджуються! Бажаю кожному з вас виконання всіх ваших найзаповітніших бажань!", – написала дівчина в Instagram.
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Подружжя вирушило у відпустку 14 грудня. Дівчина регулярно публікує гарячі фото з відпочинку:
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