Без легіонерів. Петраков назвав старт підготовки до матчу плей-оф відбору ЧС-2022

Головний тренер збірної України Олександр Петраков поділився найближчими планами підготовки нашої команди до вирішального матчу відбору на ЧС-2022.

Футболісти збірної скоро зберуться для підготовки до матчу із Шотландією / Фото: УАФ, Колаж: Сьогодні

Військова агресія Росії проти України зламала весь футбольний календар. Поєдинок стикового матчу ЧС-2022 із Шотландією мав відбутися 24 березня, але через військові дії УЄФА переніс зустріч на червень 2022 року.

Наставник збірної України Олександр Петраков розкрив плани підготовки нашої команди до поєдинку плей-оф відбору ЧС-2022 проти Шотландії.

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"Ми плануємо зібратися 28 квітня. А як воно буде – не загадуватимемо. Я планую зібратися 28 квітня без легіонерів. Можливо, президент УЄФА нам у цьому допоможе. Александер Чеферін цим займається, хоче нам допомогти. Андрій Павелко також робить усе, що від нього залежить. Ми плануємо 28 квітня виїхати до Європи. Я вже добре знаю хлопців із Динамо та Шахтаря та бачу, що їм дуже важко. Добре, що вони зібралися раніше і розпочинатимуть підготовку не з порожнього місця", – сказав Петраков в інтерв'ю каналу Футбол 1/2/3.

Олександр Петраков не розраховує на Піхаленка в матчі з Фінляндією / Фото: УАФ

Раніше ми повідомляли, що в рамках підготовки до матчу із шотландцями збірна України проведе низку товариських поєдинків. Серед можливих суперників називаються команди Франції та Північної Македонії.

Нагадаємо, що переможець матчу Шотландія – Україна зіграє у фіналі плей-оф із Уельсом за путівку на ЧС-2022. Якщо наша команда пройде двох суперників із Великої Британії, то на самому мундіалі "синьо-жовті" гратимуть з Англією, США та Іраном.

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Збірна України зіграє пізніше плей-оф / Фото: Reuters

Сьогодні київське Динамо та донецький Шахтар зіграють благодійні матчі в Європі. Стежити за перебігом поєдинку можна на нашому сайті.