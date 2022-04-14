Шахтар – Лехія: пряма відеотрансляція матчу

У четвер, 14 квітня, "гірники" зустрінуться із представником Екстракласи – Лехією Гданськ. Благодійний матч відбудеться у Гданську. Початок гри о 20:30.
Це друга гра в благодійному турне Shakhtar Global Tour for Peace.
Пряма трансляція матчу буде доступна на ТБ та в інтернеті, а також слідкувати за поєдинком можна буде за допомогою плеєра нижче.
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Де дивитись. Трансляція також доступна на каналі Футбол 1.
Суперник українців – гданська Лехія, представляє найвищий дивізіон польського чемпіонату – Екстракласу. У турнірній таблиці команда займає четверте місце, відстаючи від Ракува, що йде третім, на десять очок.
"" ""- FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 14, 2022
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20:30
Polsat Plus Arena Gdask,
: https://t.co/E6vh89XbHt #Shakhtar # #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/zJ2VElbXbA
Усі кошти від реалізації квитків на матч та реклами будуть передані захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовані на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.
За "гірників" у цьому матчі зіграє Ярослав Ракицький, котрий напередодні приєднався до команди. Досвідчений захисник допоможе своєму рідному клубу у поєдинках благодійного турне.
Нагадаємо, у першому матчі турне 9 квітня Шахтар поступився команді Олімпіакос із Греції (0:1). Чистий дохід від благодійного поєдинку становив 3,2 мільйона гривень. Гроші будуть відправлені на купівлю засобів захисту та медикаментів для ЗСУ, а також на підтримку дітей, які постраждали під час війни.
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