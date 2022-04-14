Шахтар – Лехія: пряма відеотрансляція матчу

Донецький Шахтар зіграє другий матч у рамках благодійного турне на підтримку України та українських дітей

Шахтар vs Лехiя / Фото: Колаж: Сьогодні

У четвер, 14 квітня, "гірники" зустрінуться із представником Екстракласи – Лехією Гданськ. Благодійний матч відбудеться у Гданську. Початок гри о 20:30.

Це друга гра в благодійному турне Shakhtar Global Tour for Peace.

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Пряма трансляція матчу буде доступна на ТБ та в інтернеті, а також слідкувати за поєдинком можна буде за допомогою плеєра нижче.

Де дивитись. Трансляція також доступна на каналі Футбол 1.

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Суперник українців – гданська Лехія, представляє найвищий дивізіон польського чемпіонату – Екстракласу. У турнірній таблиці команда займає четверте місце, відстаючи від Ракува, що йде третім, на десять очок.

Усі кошти від реалізації квитків на матч та реклами будуть передані захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовані на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

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За "гірників" у цьому матчі зіграє Ярослав Ракицький, котрий напередодні приєднався до команди. Досвідчений захисник допоможе своєму рідному клубу у поєдинках благодійного турне.

Ракицький повернувся до Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, у першому матчі турне 9 квітня Шахтар поступився команді Олімпіакос із Греції (0:1). Чистий дохід від благодійного поєдинку становив 3,2 мільйона гривень. Гроші будуть відправлені на купівлю засобів захисту та медикаментів для ЗСУ, а також на підтримку дітей, які постраждали під час війни.

Дивіться найяскравіші моменти матчу Шахтар – Олімпіакос

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