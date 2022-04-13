Збірна України може зіграти з чемпіонами світу під час війни

Підопічні Олександра Петракова планують провести кілька спарингів перед грою з Шотландією у відборі на ЧС-2022

Франція - Україна / Фото: Reuters

Через війну Росії проти України наша футбольна збірна не змогла зіграти у відборі на ЧС-2022. Стиковий поєдинок команди Петракова проти шотландців перенесли на червень.

Тим часом збірна має зібратися наприкінці квітня в одній з країн Європи та розпочати підготовку до зустрічі. Можливо, збірна України зіграє низку товариських поєдинків. Про це в ефірі Футбол NEWS розповів перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов.

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"Зараз іде пошук хороших зборів та спаринг-партнерів, ми дійсно вважаємо, що маємо не просто зіграти, а перемогти у стикових матчах кваліфікації на ЧС-2022. Нам потрібно добре підготуватися.

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У нас хлопці були у гарній ігровій формі і з нашого боку потрібно їм дати можливість у такій формі залишитися. Зараз перебуваємо у стадії переговорів з деякими країнами для зборів та проведення матчів із Францією та Північною Македонією, але про це ми розповімо трохи пізніше".

Нагадаємо, що переможець матчу Шотландія – Україна зіграє у фіналі плей-офф з Уельсом за путівку на ЧС-2022. Якщо наша команда пройде двох суперників з Великої Британії, то на самому Мундіалі "синьо-жовті" гратимуть з Англією, США та Іраном.