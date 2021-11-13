Англійським клубам забороняють літати! На виїзд команди діставатимуться автобусами

Екологи обурені, що політ футбольних команд на гостьові матчі триває 10-20 хвилин, цю відстань можна подолати поїздом чи автобусом

Польоти в АПЛ будуть під забороною

Англійський футбол на порозі транспортної революції. Командам мають намір заборонити літати на виїзні матчі.

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Все почалося з того, що в жовтні Манчестер Юнайтед за 10 хвилин подолав відстань у 150 км і приземлився в аеропорту Лестера. Лідс злітав до Норвіча за 17 хвилин, а переліт Тоттенгема в Борнмут тривав 20 хвилин.

Це все викликало обурення людей, які борються за скорочення шкідливих викидів у довкілля.

Уряд Великої Британії розглянув законопроєкт про заборону внутрішніх рейсів, якщо поїздка іншим транспортом займає не більше п'яти годин. Це означає, що у найближчому майбутньому всі англійські клуби діставатимуться на виїзний матч автобусом чи поїздом. Найбільша відстань між клубами Прем'єр-ліги цього сезону становить 370 км від Ньюкасла до Брайтона – цю відстань можна легко подолати за п'ять годин, повідомляє Євроспорт.

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"Я вважаю, що це не так важливо, як майбутнє нашої планети. Можна й потерпіти", – вважає нападник Лідса та збірної Англії Патрік Бемфорд.

Підтримують цю ідею і чотири клуби АПЛ – Арсенал, Ліверпуль, Тоттенхем та Саутгемптон. Вони сподіваються, що незабаром інші команди приєднаються до захисту довкілля.