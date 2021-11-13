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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Английским клубам запрещают летать! На выезд команды будут добираться автобусами

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
13 ноября, 09:43
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Экологи возмущены, что полет футбольных команд на гостевые матчи длится 10-20 минут, это расстояние можно преодолеть поездом или автобусом
Перелеты в АПЛ будут под запретом
Перелеты в АПЛ будут под запретом

Английский футбол на пороге транспортной революции. Командам собираются запретить летать на выездные матчи.

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Все началось с того, в октябре Манчестер Юнайтед за 10 минут преодолел расстояние в 150 км и приземлился в аэропорту Лестера. Лидс слетал в Норвич за 17 минут, а перелет Тоттенхэма в Борнмут длился 20 минут.

Это все вызвало возмущение людей, борющихся за сокращение вредных выбросов в окружающую среду.

Правительство Великобритании рассмотрело законопроект о запрете внутренних рейсов, если поездка на другом транспорте занимает не более пяти часов. Это означает, что в ближайшем будущем все английские клубы будут добираться на выездной матч автобусом или поездом. Наибольшее расстояние между клубами Премьер-лиги в этом сезоне составляет 370 км от Ньюкасла до Брайтона – это расстояние можно легко преодолеть за пять часов, сообщает Евроспорт.

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"Я считаю, что это не так важно, как будущее нашей планеты. Можно и потерпеть", – считает нападающий Лидса и сборной Англии Патрик Бэмфорд.

Поддерживают эту идею и четыре клуба АПЛ – Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм и Саутгемптон. Они надеются, что вскоре и другие команды присоединятся к защите окружающей среды.

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