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Повернення легенди: Джеррард стане найоплачуванішим тренером в історії Астон Вілли

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
10 листопада, 09:50
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Керівництво Астон Вілли визначилося із новим головним тренером. Клуб із Бірмінгема зупинився на кандидатурі Стівена Джеррарда
Стівен Джеррард
Стівен Джеррард / Фото: Getty Images

Англійський фахівець вже цього тижня перейде до бірмінгемського клубу. Астон Вілла та Рейнджерс близькі до узгодження розміру компенсації.

Раніше ми писали, що Андрій Шевченко став головним тренером Дженоа.

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Джеррард стане найоплачуванішим наставником в історії "левів", повідомляє The Economist. Однак на рішення англійця вплинув не лише фінансовий аспект.

З клубом із Глазго легенда Ліверпуля працює з 2018 року. Минулого сезону Рейнджерс став чемпіоном Шотландії.

20 січня 2017 року Джеррард став тренером в Ліверпульській академії. У вересні 2017 року Стівен очолив клубну команду Ліверпуля U-19.

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Під час ігрової кар'єри Джеррард із Ліверпулем вигравав Кубок Англії, Кубок Ліги, Суперкубок Англії, став переможцем Ліги чемпіонів, Кубка УЄФА та Суперкубка УЄФА.

У поточному сезоні АПЛ Астон Вілла посідає 16-те місце у турнірній таблиці, набравши 10 очок.

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