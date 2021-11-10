Возвращение легенды: Джеррард станет самым высокооплачиваемым тренером в истории Астон Виллы

Руководство Астон Виллы определилось с новым главным тренером. Клуб из Бирмингема остановился на кандидатуре Стивена Джеррарда

Стивен Джеррард / Фото: Getty Images

Английский специалист уже на этой неделе перейдет в бирмингемский клуб. Астон Вилла и Рейнджерс близки к согласованию размера компенсации.

Ранее мы писали, что Андрей Шевченко стал главным тренером Дженоа.

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Джеррард станет самым высокооплачиваемым наставником в истории "львов", сообщает The Economist. Однако на решение англичанина повлиял не только финансовый аспект.

С клубом из Глазго легенда Ливерпуля работает с 2018 года. В прошлом сезоне Рейнджерс стал чемпионом Шотландии.

20 января 2017 года Джеррард стал тренером в академии Ливерпуля. В сентябре 2017 Стивен возглавил клубную команду Ливерпуля U-19.

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Во время игровой карьеры Джеррард с Ливерпулем выигрывал Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Англии, ставал победителем Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

В текущем сезоне АПЛ Астон Вилла занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.