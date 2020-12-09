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"Ливерпуль" самым молодым составом в истории забил на первой минуте. Салах обошел Джеррарда

9 декабря, 20:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Датский "Мидтьюлланд" дважды за сезон пропускает в стартовые секунды

Сразу несколько примечательных событий произошло в первом тайме матча "Мидтьюлланд" – "Ливерпуль", который сейчас проходит в Дании. Напомним расписание и результаты среды в Лиге чемпионов.

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Главный тренер английской команды Юрген Клопп выставил на встречу последнего тура группового этапа самый молодой состав в истории "Ливерпуля" в Лиге чемпионов. Средний возраст гостей в игре в Хернинге составил 24 года и 26 дней. Действующие чемпионы Англии проводят в элитном еврокубке 128-й матч.

"Мидтьюлланд" пропустил от Мохамеда Салаха уже на первой минуте. Счет 0:1 сохранился до конца первого тайма. Чемпион Дании вошел в историю как первая команда, которая в одном сезоне умудрилась пропускать дважды на первой минуте. Ранее такой "подвиг" датчане совершили в начале ноября во встрече с "Аяксом", причем также на своем поле.

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Этот гол египетского форварда стал для него 22-м на групповой стадии Лиги чемпионов. Салах на один забитый мяч обошел легенду "Ливерпуля" Стивена Джеррарда и стал лучшим бомбардиром. Смотрите первый гол в матче "Мидтьюлланд" – "Ливерпуль":

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футбол Лига чемпионов видео голов Ливерпуль Мохамед Салах Мидтьюлланн
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