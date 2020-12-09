"Шахтер" против "Интера" и другие: расписание и результаты среды в Лиге чемпионов

В среду, 9 декабря, проходят девять заключительных поединков группового раунда Лиги чемпионов, включая доигровку матча "ПСЖ" – "Истанбул", прерванного накануне из-за расистского скандала.
Онлайн матча "Интер" – "Шахтер": видео и фото
Ниже – расписание матчей дня с телетрансляциями, котировки букмекеров, обновляемые результаты и турнирные таблицы групп.
Отметим, что все матчи Лиги чемпионов доступны к просмотру на сервисе OLL.TV.
Группа B
22:00 "Интер" – "Шахтер"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.34 – 6.10 – 8.10
22:00 "Реал" – "Боруссия" М
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.70 – 4.10 – 5.00
Группа H
19:55 "ПСЖ" – "Истанбул Башакшехир"
Букмекеры: 1.13 – 10.00 – 19.50
Группа D
19:55 "Мидтьюлланн" – "Ливерпуль"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 4.10 – 3.95 – 1.87
19:55 "Аякс" – "Аталанта"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.21 – 3.95 – 3.05
Группа A
22:00 "Зальцбург" – "Атлетико"
Букмекеры: 3.45 – 3.70 – 2.11
22:00 "Бавария" – "Локомотив"
Букмекеры: 1.27 – 6.70 – 10.50
Группа C
22:00 "Олимпиакос" – "Порту"
Букмекеры: 1.91 – 3.60 – 4.35
22:00 "Манчестер Сити" – "Марсель"
Букмекеры: 1.31 – 6.00 – 9.90
Смотрите, как накануне "Динамо" обыграло "Ференцварош"
Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов
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