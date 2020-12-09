"Шахтер" против "Интера" и другие: расписание и результаты среды в Лиге чемпионов

Все о заключительных поединках группового раунда ЛЧ – кто с кем играет, трансляции, обновляемые счета и турнирные таблицы

В среду, 9 декабря, проходят девять заключительных поединков группового раунда Лиги чемпионов, включая доигровку матча "ПСЖ" – "Истанбул", прерванного накануне из-за расистского скандала.

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Онлайн матча "Интер" – "Шахтер": видео и фото

Ниже – расписание матчей дня с телетрансляциями, котировки букмекеров, обновляемые результаты и турнирные таблицы групп.

Отметим, что все матчи Лиги чемпионов доступны к просмотру на сервисе OLL.TV.

Группа B

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22:00 "Интер" – "Шахтер"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.34 – 6.10 – 8.10

22:00 "Реал" – "Боруссия" М

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 1.70 – 4.10 – 5.00

Группа H

19:55 "ПСЖ" – "Истанбул Башакшехир"

Букмекеры: 1.13 – 10.00 – 19.50

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Группа D

19:55 "Мидтьюлланн" – "Ливерпуль"

​​​​​​​ТВ: "Футбол 3"

​​​​​​​Букмекеры: 4.10 – 3.95 – 1.87

19:55 "Аякс" – "Аталанта"

​​​​​​​ТВ: "Футбол 1"

​​​​​​​Букмекеры: 2.21 – 3.95 – 3.05

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Группа A

22:00 "Зальцбург" – "Атлетико"

​​​​​​​Букмекеры: 3.45 – 3.70 – 2.11

22:00 "Бавария" – "Локомотив"

​​​​​​​Букмекеры: 1.27 – 6.70 – 10.50

Группа C

22:00 "Олимпиакос" – "Порту"

​​​​​​​Букмекеры: 1.91 – 3.60 – 4.35

22:00 "Манчестер Сити" – "Марсель"

​​​​​​​Букмекеры: 1.31 – 6.00 – 9.90

Смотрите, как накануне "Динамо" обыграло "Ференцварош"

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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