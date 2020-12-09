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"Шахтер" против "Интера" и другие: расписание и результаты среды в Лиге чемпионов

9 декабря, 12:46

Олег Люлька Олег Люлька

Все о заключительных поединках группового раунда ЛЧ – кто с кем играет, трансляции, обновляемые счета и турнирные таблицы

В среду, 9 декабря, проходят девять заключительных поединков группового раунда Лиги чемпионов, включая доигровку матча "ПСЖ" – "Истанбул", прерванного накануне из-за расистского скандала.

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Онлайн матча "Интер" – "Шахтер": видео и фото

Ниже – расписание матчей дня с телетрансляциями, котировки букмекеров, обновляемые результаты и турнирные таблицы групп.

Отметим, что все матчи Лиги чемпионов доступны к просмотру на сервисе OLL.TV.

Группа B

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22:00 "Интер" – "Шахтер"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.34 – 6.10 – 8.10

22:00 "Реал" – "Боруссия" М
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.70 – 4.10 – 5.00

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия МБоруссия МБор
5
2
2
1
16
7
9
8
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н Н
2
Шахтер Шахтер Шах
5
2
1
2
5
12
-7
7
Забитые 5
Пропущеные 12
Разница -7
Результаты последних матчей: В П П Н В
3
Реал МадридРеал МадридРеа
5
2
1
2
9
9
0
7
Забитые 9
Пропущеные 9
Разница 0
Результаты последних матчей: П В В Н П
4
ИнтерИнтерИнт
5
1
2
2
7
9
-2
5
Забитые 7
Пропущеные 9
Разница -2
Результаты последних матчей: В П П Н Н

Группа H

19:55 "ПСЖ" – "Истанбул Башакшехир"
Букмекеры: 1.13 – 10.00 – 19.50

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Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛейпцигЛейпцигЛей
6
4
0
2
11
12
-1
12
Забитые 11
Пропущеные 12
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П В П
2
Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменПар
5
3
0
2
8
5
3
9
Забитые 8
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: В В П В П
3
Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМан
6
3
0
3
15
10
5
9
Забитые 15
Пропущеные 10
Разница 5
Результаты последних матчей: П П В П В
4
ИстанбулИстанбулИст
5
1
0
4
6
13
-7
3
Забитые 6
Пропущеные 13
Разница -7
Результаты последних матчей: П П В П П

Группа D

19:55 "Мидтьюлланн" – "Ливерпуль"
​​​​​​​ТВ: "Футбол 3"
​​​​​​​Букмекеры: 4.10 – 3.95 – 1.87

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19:55 "Аякс" – "Аталанта"
​​​​​​​ТВ: "Футбол 1"
​​​​​​​Букмекеры: 2.21 – 3.95 – 3.05

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛиверпульЛиверпульЛив
5
4
0
1
9
2
7
12
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: В П В В В
2
АталантаАталантаАта
5
2
2
1
9
8
1
8
Забитые 9
Пропущеные 8
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В П Н В
3
АяксАяксАяк
5
2
1
2
7
6
1
7
Забитые 7
Пропущеные 6
Разница 1
Результаты последних матчей: П В В Н П
4
МидтьюлланнМидтьюлланнМид
5
0
1
4
3
12
-9
1
Забитые 3
Пропущеные 12
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П П П П

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Группа A

22:00 "Зальцбург" – "Атлетико"
​​​​​​​Букмекеры: 3.45 – 3.70 – 2.11

22:00 "Бавария" – "Локомотив"
​​​​​​​Букмекеры: 1.27 – 6.70 – 10.50

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БаварияБаварияБав
5
4
1
0
16
5
11
13
Забитые 16
Пропущеные 5
Разница 11
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
АтлетикоАтлетикоАтл
5
1
3
1
5
8
-3
6
Забитые 5
Пропущеные 8
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н Н В П
3
ЗальцбургЗальцбургЗал
5
1
1
3
10
15
-5
4
Забитые 10
Пропущеные 15
Разница -5
Результаты последних матчей: В П П П Н
4
ЛокомотивЛокомотивЛок
5
0
3
2
5
8
-3
3
Забитые 5
Пропущеные 8
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н Н П Н

Группа C

22:00 "Олимпиакос" – "Порту"
​​​​​​​Букмекеры: 1.91 – 3.60 – 4.35

22:00 "Манчестер Сити" – "Марсель"
​​​​​​​Букмекеры: 1.31 – 6.00 – 9.90

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
5
4
1
0
10
1
9
13
Забитые 10
Пропущеные 1
Разница 9
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ПортуПортуПор
5
3
1
1
8
3
5
10
Забитые 8
Пропущеные 3
Разница 5
Результаты последних матчей: Н В В В П
3
ОлимпиакосОлимпиакосОли
5
1
0
4
2
8
-6
3
Забитые 2
Пропущеные 8
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П В
4
МарсельМарсельМар
5
1
0
4
2
10
-8
3
Забитые 2
Пропущеные 10
Разница -8
Результаты последних матчей: В П П П П

Смотрите, как накануне "Динамо" обыграло "Ференцварош"

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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расписание Лига чемпионов результаты

Источник: Сегодня|Спорт

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