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"Это ужасно": Цыганков – о главном минусе матча "Динамо" с "Ференцварошем"

9 декабря, 12:09

Олег Люлька Олег Люлька

Вингера киевлян удручает тот факт, что играть по-прежнему приходится без зрителей

Самый дорогостоящий игрок "Динамо", несмотря на победу над "Ференцварошем" 1:0 и попадание в 1/16 Лиги Европы, нашел один изъян у этого удачного поединка – отсутствие зрителей на трибунах, связанное с коронавирусом. Вице-капитан киевлян никак не может с свыкнуться с пустыми трибунами.

"Если честно, это ужасно. Хотелось бы, чтобы болельщики возвращались на трибуны и поддерживали команду. Все-таки футбол без болельщиков – не тот футбол, к которому все привыкли. Для футболистов огромный стимул, когда люди приходят на стадион поддержать тебя", – цитирует Виктора Цыганкова официальный сайт "Динамо"

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Виктор Цыганков

Виктор Цыганков / Фото: Reuters

"Если бы были зрители – может, и качество игры было бы лучше. В матче с "Ференцварошем" зрители точно не помешали бы, они гнали бы команду вперед", – высказался на эту тему и президент столичного клуба Игорь Суркис

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Напомним, что соперника по 1/16 Лиги Европы "Динамо" получит 14 декабря, когда состоится жеребьевка в швейцарском Ньоне. А матчи этой стадии второго по значимости еврокубка пройдут уже в феврале следующего года.

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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