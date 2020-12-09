Какой результат устроит "Шахтер" в матче с "Интером": все расклады

"Горняки" могут занять первое место в группе или вообще остаться без еврокубков

Сегодня донецкий "Шахтер" проведет решающий матч в Лиге чемпионов против итальянского "Интера". Несмотря на то, что после жеребьевки мало кто верил в успешное выступление "горняков", сейчас чемпион Украины претендует на выход в 1/8 финала турнира с первого места. Впрочем, с такой же вероятностью "Шахтер" может остаться вообще без еврокубковой весны. Онлайн "Интер" – "Шахтер" уже доступен на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

Что нужно "Шахтеру" для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов

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Для выхода из группы "горнякам" нужно обыгрывать итальянцев в гостях, или их даже может устроить ничья, если "Реал" потеряет очки в параллельном матче, так как "оранжево-черные" имеют преимущество перед испанцами за счет лучшей разницы в очных матчах.

А вот в случае поражения чемпион Украины рискует остаться без еврокубковой весны, если опять-таки в параллельном матче "Реал" не проиграет "Боруссии".

В любом случае победа гарантированно принесет "Шахтеру" путевку в плей-офф, а вот в случае потери очков нужно будет оглядываться на матч в Мадриде.

Добавим, что букмекеры считают "Интер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Антони Конте – 1.30, на ничью – 6.10, на победу "Шахтера" – 9.50.

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