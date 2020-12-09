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Какой результат устроит "Шахтер" в матче с "Интером": все расклады

9 декабря, 12:17

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" могут занять первое место в группе или вообще остаться без еврокубков

Сегодня донецкий "Шахтер" проведет решающий матч в Лиге чемпионов против итальянского "Интера". Несмотря на то, что после жеребьевки мало кто верил в успешное выступление "горняков", сейчас чемпион Украины претендует на выход в 1/8 финала турнира с первого места. Впрочем, с такой же вероятностью "Шахтер" может остаться вообще без еврокубковой весны. Онлайн "Интер" – "Шахтер" уже доступен на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

Что нужно "Шахтеру" для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов

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Для выхода из группы "горнякам" нужно обыгрывать итальянцев в гостях, или их даже может устроить ничья, если "Реал" потеряет очки в параллельном матче, так как "оранжево-черные" имеют преимущество перед испанцами за счет лучшей разницы в очных матчах.

А вот в случае поражения чемпион Украины рискует остаться без еврокубковой весны, если опять-таки в параллельном матче "Реал" не проиграет "Боруссии".

В любом случае победа гарантированно принесет "Шахтеру" путевку в плей-офф, а вот в случае потери очков нужно будет оглядываться на матч в Мадриде.

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Добавим, что букмекеры считают "Интер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Антони Конте – 1.30, на ничью – 6.10, на победу "Шахтера" – 9.50.

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Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия МБоруссия МБор
5
2
2
1
16
7
9
8
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н Н
2
Шахтер Шахтер Шах
5
2
1
2
5
12
-7
7
Забитые 5
Пропущеные 12
Разница -7
Результаты последних матчей: В П П Н В
3
Реал МадридРеал МадридРеа
5
2
1
2
9
9
0
7
Забитые 9
Пропущеные 9
Разница 0
Результаты последних матчей: П В В Н П
4
ИнтерИнтерИнт
5
1
2
2
7
9
-2
5
Забитые 7
Пропущеные 9
Разница -2
Результаты последних матчей: В П П Н Н

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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