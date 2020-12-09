"Черный парень, на скамейке": УЕФА определился с судьбой сорванного матча "ПСЖ" – "Истанбул"

УЕФА определился с судьбой матча Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Истанбул", который был сорван накануне из-за беспрецедентного скандала – проявления расизма со стороны четвертого арбитра румына Себастьяна Кольцеску в отношении члена тренерского штаба стамбульцев камерунца Пьера Вебо.

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Матч "ПСЖ" – "Истанбул" будет доигран в среду, 9 декабря, в 19:55 по киевскому времени, начиная с 14-й минуты и при счете 0:0, который был на табло во вторник в момент прекращения поединка.

Но обслуживать его будет уже не румынская бригада арбитров. Судья в поле – Дэнни Маккели (Нидерланды); ассистенты – Марио Дикс (Нидерланды), Марчин Бонек (Польша); четвертый судья – Бартош Франковски (Польша); VAR – Марко ди Белло (Италия) – AVAR: Маурицио Мариани (Италия); резервный помощник – Якуб Винклер (Польша).

"Мы проведем тщательное расследование", – заявили в УЕФА относительно расистского скандала, который прогремел на стадионе в Париже накануне

"ПСЖ" – "Истанбул", скандал Видео: Reuters

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Матч "ПСЖ" – "Истанбул Башакшехир" был доверен румынской бригаде арбитров во главе с Овидиу Хацеганом, а виновником скандала стал резервный судья 43-летний Себастьян Колцеску (рефери ФИФА с 2006 года). Один из эпизодов игры завершился нарушением правил со стороны хозяев. Этим фолом особенно активно возмущался помощник главного тренера "Истанбула" Пьер Вебо. Колцеску донес Хацегану на камерунца, при этом, указывая на Вебо, использовал слово negro.

"Черный парень там, на скамейке. Пойди, проверь, кто он. Тот черный, так нельзя себя вести", – сказал Колцеску главному арбитру

Вебо, получив удаление, начал возмущаться и обвинять судью в расизме. После этого к судье подбежал сидевший в запасе сенегальский нападающий турецкой команды Демба Ба, который также пришел в ярость от услышанного. "Вы никогда не говорите: "Этот белый парень", а говорите: "Этот парень". Так почему же, когда вы указываете на чернокожего парня, вам обязательно нужно сказать "Этот черный парень?" – спрашивал Ба.

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На защиту камерунца встали игроки и члены тренерского штаба турецкой команды. Они окружили резервного судью. "Вы расист?" – обращался к Колцеску тренер "Истанбул Башакшехир" Окан Бурук. Более того, Вебо поддержали и соперники. Игроки "ПСЖ" приняли решение уйти с поля вместе с игроками "Истанбул Башакшехир" в знак протеста против расизма. Такого в футболе еще не было!

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Отметим, что, как бы ни завершился матч с "Истанбулом", "ПСЖ" уже вышел в 1/8 Лиги чемпионов благодаря тому. что "Манчестер Юнайтед" проиграл на выезде "Лейпцигу" 2:3.

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