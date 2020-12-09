"Интер" – "Шахтер": онлайн суперматча Лиги чемпионов

В среду, 9 декабря, пройдут оставшиеся матчи группового этапа Лиги чемпионов: в Милане на стадионе "Сан-Сиро" "Интер" примет донецкий "Шахтер". Матч начнется в 22:00, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

Онлайн "Интер" – "Шахтер"

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В группе В сложилась уникальная ситуация – за тур до финиша группового этапа на выход в 1/8 финала претендуют все четыре команды. "Интеру" обязательно нужно выигрывать и надеяться, что в параллельном матче "Боруссия" и "Реал" не раскатают ничью.

"Шахтеру" тоже нужно побеждать, но при определенных раскладах их может устроить даже ничья, главное – набрать больше очков, чем "Реал" в соседнем матче. А вот поражение оставит команду Луиша Каштру без еврокубковой весны. Это же касается и "Интера".

За последние полгода "Интер" и "Шахтер" в третий раз встретятся между собой. В августе в полуфинале Лиги Европы итальянцы разгромили украинцев 5:0. В октябре состоялся матч первого круга группового этапа ЛЧ, и тогда "горняки" выстояли против "Интера" (0:0). Пришло время побеждать?

"Как мы пройдем "Интер"? Таким же образом, как и итальянский клуб хочет пройти нас. За счет отдачи, амбиций, внимательности и с огромным желанием быть в 1/8 финала Лиги чемпионов", – заявил Каштру накануне матча.

В Милан "Шахтер" прилетел без Кривцова и Жуниора Мораеса и всего с двумя нападающими в составе, при этом, второй – это молодой Богдан Вьюнник. У итальянцев не сыграют травмированные Матиас Весино, Раджа Найнгголан, а участие Николо Бареллы и Артуро Видаля под вопросом.

На выходных "Шахтер" одержал уверенную победу над "Минаем" (5:1), однако из-за травмы потерял нападающего Фернандо. "Интер" накануне встречи с горняками в Серии А разобрался с "Болоньей" (3:1). "Черно-синие" идут вторыми в турнирной таблице, уступая лишь "Милану".

Букмекеры матче "Интер" – "Шахтер":

Букмекеры считают "Интер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Антони Конте – 1.30, на ничью – 6.10, на победу "Шахтера" – 9.50.

Где смотреть матч "Интер" – "Шахтер":

Матч "Интер" – "Шахтер" начнется в 22:00 и будет показан в прямом эфире на канале "Футбол 2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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