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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Платіть мені більше, ніж Роналду: ультиматум одноклубника Кріштіану

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
11 листопада, 14:59
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Французький півзахисник Поль Погба озвучив розмір бажаної зарплати – якщо йому її не дадуть, він покине Манчестер Юнайтед
Роналду vs Погба
Роналду vs Погба / Фото: Reuters

Чемпіон світу-2018 Поль Погба готовий продовжити контракт з МЮ лише за однієї умови: "червоні дияволи" мають зробити його найоплачуванішим гравцем у клубі.

Погба хоче отримувати навіть більше, ніж наразі заробляє в Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

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Про це повідомляє Manchester Evening News із посиланням на L’Equipe.

Згідно з даними джерела, Погба хоче отримувати в МЮ 585 тисяч євро на тиждень, що на 25 тисяч євро більше, ніж у Роналду.

За чинним контрактом, який спливає наступного літа, Поль заробляє вдвічі менше.

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Погба vs Роналду
Погба vs Роналду / Фото: Reuters

Якщо Манчестер Юнайтед та Погба не пролонгують угоди, то французький футболіст зможе вести переговори з іншими клубами, починаючи з 1 січня 2022 року.

До речі, раніше ми писали, що покинути МЮ погрожує і Роналду – це станеться, якщо за підсумками цього сезону манкуніканці не зможуть здобути путівку до Ліги чемпіонів.

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Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду / Фото: Reuters

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