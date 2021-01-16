Афганського футболіста образили на расовому ґрунті. Після матчу він плакав в душі

У матчі 16-го туру чемпіонату Німеччини між "Уніон" – "Байєром" (1:0) неназваний футболіст берлінського клубу образив суперника на расовому ґрунті. Як повідомляє Bild, один з гравців "Уніона", імовірно, Флоріан Гюбнер, назвав Надіма Амірі "чортовим афганцем".

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Після матчу одноклубники бачили, як Амірі плакав в душі. Втім, як зізнався сам футболіст, гравець "Уніона" прийшов до роздягальні і попросив у Надіма вибачення за свою поведінку.

"Він сказав, що це було сказано на емоціях і йому дуже шкода за свої слова. Він мене переконав у цьому, тому питання для мене закрите", – розповів після зустрічі гравець "Баєра".

Амірі має афганське коріння. Його батьки Назір і Наджла втекли з Кабула до Німеччини через Пакистан 1988 року перед початком війни в Афганістані. Футболіст народився вже в Німеччині і виступає за молодіжні команди країни.

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